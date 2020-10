Horor na dovolené. Z luxusního hotelu odvezli hosty do karantény

Britský pár vyhodili z luxusního hotelu poté, co u ženy test prokázal nákazu koronavirem. Paula Henryová musí trávit izolaci v bytě na okraji ostrova sama bez manžela. Pokoj prý pod hrozbou vězení nesmí vůbec opustit.

Hned po příletu do Řecka 6. října si na letišti Paulu Henryovou náhodně vybrali a otestovali na koronavirus. Žena i s manželem potom odjeli do luxusního hotelu a užívali si dovolenou. Ovšem jen do chvíle, než ženě zavolali, že její test vyšel pozitivně.

"Poslali doktora, který mi změřil teplotu a zaúčtovali mi za to 150 liber (v přepočtu zhruba 4 500 korun). Řekl, že nás odvezou, kam potřebují. Neřekli nám, kam jedeme, neměli jsme na výběr," uvedla rozčílená Britka pro deník Manchester Evening News. Podle jejich slov skončila ona i její manžel v otřesném pokoji v jiném hotelu na okraji ostrova. Je prý sledovaná 24 hodin denně. S mužem musí být od sebe odděleni. Úředníci jim měli vyhrožovat až 10letým vězením v případě, že karanténu poruší.

Pár si stěžuje na podmínky ubytování, stravu i zacházení. "Neexistuje absolutně žádný důvod, proč bychom měli být odděleni. Nesmíme být v kontaktu ani se navzájem vidět. Nemůžeme nic dělat. V pokoji mám šváby a brouky. Jídlo je studené a mokré. Nedali byste ho psovi," stěžuje si Henryová.

Pár tvrdí, že si připadají, jako kdyby je někdo unesl z luxusního pokoje a umístil do vězení nebo squotu. "Jsem si jistý, že vězení je lepší než tohle. Neočekávám, že budu zavřený v pětihvězdičkovém hotelu, ale očekávám, že budu někde, kde je čisto a kde se cítím v bezpečí. To je prostě nelidské," řekl manžel Britky.

Pár nejvíce mrzí to, že se na dovolenou celý rok těšili. Před odletem podstoupili dva testy na koronavirus. Oba byly negativní. Pár se měl domů v úterý. Nyní musí hledat jiné řešení.

Paula Henryová kontaktovala i společnost, která jim letenky do Řecka zprostředkovala. "Je nám samozřejmě líto, že jsme se o této zkušenosti dozvěděli. Se zákazníky jsme byli v kontaktu, abychom udělali, co je v našich silách, včetně jejich kontaktu s britským konzulátem a pomoci zajistit lety zpět do Velké Británie po příslušném období karantény,“ řekl mluvčí Jet2 pro Mirror.