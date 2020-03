Nejistá maturita a přijímací zkoušky: Zoufalí studenti neví, co je čeká

Ve středu 11. března se uzavřely základní, střední, vysoké a vyšší odborné školy. A to až do odvolání. Vzdělávací zařízení by mohla zůstat uzavřená i měsíc. To výrazně naruší školní rok, a to nejen vzdělávání samotné, ale i přijímací řízení a maturity. Studenti ale stále nevědí, zda budou moci všechny zkoušky v termínu vykonat. Na začátek dubna jsou totiž naplánovány první testy.