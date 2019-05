Odložený start je konečně tu, sledujte odlet Falconu 9 ŽIVĚ

Sedmnáctá zásobovací mise byla odložena kvůli problémům na Mezinárodní vesmírné stanici, na konci dubna se totiž objevila závada elektrické rozvodny. Původně měla loď odletět k ISS už 1. května.

Start rakety Falcon 9 s vesmírnou lodí Dragon byl proto odložen na 3. května. Startovací okno je okamžité, pokud budou vhodné podmínky, odstartuje raketa v 9:11 našeho času.

Nicméně podle společnosti SpaceX jsou podmínky poměrně špatné, podle vyjádření na twitteru je zhruba 40% šance, že raketa odstartuje.

Společnost SpaceX bude celý start přenášet živě. Falcon by se měl po startu následně pokusit o přistání na lodi Of Course I Still Love You.