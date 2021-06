Děti ve školách možná konečně odloží roušky! Dnes to projedná vláda

"Budeme hlavně řešit roušky ve školách. Doufejme, že to vyřešíme tak, aby nedošlo k nějakému ohrožení. Je teplo a pro děti je to samozřejmě problém. Mám signály, že by mělo dojít k pozitivnímu posunu," prohlásil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO).

Už začátkem minulého týdne hovořil ministr školství Robert Plaga (za ANO) o odložení roušek alespoň při výuce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na to konto uvedl, že se touto otázkou vláda bude zabývat až tento týden.

ČSSD před jednáním vlády oznámila, že navrhne zrušení povinnosti nosit roušky ve školách v osmi krajích s nejnižším incidenčním číslem. "Minimálně v osmi krajích je situace taková, že by roušky mohly být zrušeny. Na vládě navrhneme ministru zdravotnictví, aby co nejrychleji vydal takové opatření, které v osmi krajích, které to splňují, zrušil nošení roušek ve školách," uvedl šéf ČSSD Jan Hamáček.

O konkrétních krajích Hamáček nemluvil. Nejlépe na tom momentálně jsou kraje Karlovarský, Královéhradecký, Vysočina, Pardubický, Středočeský, Ústecký, Jihomoravský a Olomoucký.

Odložení roušek v obchodech či prostředcích hromadné dopravy zatím na pořadu dne není, stěžejní je v tomto ohledu dosažení proočkovanosti populace, která musí dosáhnout 70 až 80 %.

Rozvolňování v kultuře

Na pondělní schůzi vláda projednává také sjednocení podmínek pro předkládání testů na covid-19. Pravidla by měla pro všechna místa platit stejná. "Dnes se v tom lidé nemohou vyznat," uvedl Vojtěch. Zatímco například do restaurace stačí zákazníkovi samotest, při vstupu do bazénu či fitness centra je vyžadován test provedený zdravotníkem.

"Navrhnu také navýšení počtu účastníků na kulturních a hromadných akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku," informoval v neděli.

Sjednocení podmínek vítá ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Adam Vojtěch chápe mé argumenty, že podmínky rozvolňování musejí být stejné pro všechny oblasti. Kultura nemůže mít jiná pravidla než restaurace," napsal na twitteru.

Návrh státního rozpočtu

Vláda projednávala i návrh státního rozpočtu na rok 2022, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá se schodkem ve výši 390 miliard korun. "Prioritami jsou investice, životní úroveň občanů a také úspory. Navrhovaný deficit 390 miliard je o 110 miliard nižší než ten letošní," informovala.

Parametry rozpočtu vláda nakonec schválila. "Přináší úspory na provozu státu, méně úředníků, ale také rekordní investice za 189 miliard nebo zvýšení důchodů o 758 korun měsíčně," uvedla ministryně Schillerová.

Rozpočet musí vláda do konce září předat Poslanecké sněmovně, která ho bude schvalovat. Je velice pravděpodobné, že o rozpočtu rozhodnou až noví poslanci. Volby do Sněmovny totiž proběhnou na začátku října.

Jednání vlády nově neprobíhá ve Strakově akademii. Sídlo Úřadu vlády je totiž v rekonstrukci. Vláda se kvůli tomu musela přesunout do Hrzánského paláce, ve kterém bude premiér dočasně sídlit.

Vyšší schodek rozpočtu pro příští rok než 390 miliard ministryně financí nepřipouští. Podívejte se na její vyjádření v pořadu Napřímo: