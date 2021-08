Odložíme už konečně respirátory? Odborníci o tom mají jasno

Respirátorů a nanoroušek se ve vnitřních prostorách zřejmě ještě nějakou dobu nezbavíme, shoduje se na tom většina odborníků. Na podzim totiž očekávají další vlnu epidemie. Ta by už, díky promoření a proočkovanosti, kterou má velká část obyvatel, neměla být tak silná jako minulý podzim.

Odkládat teď respirátory je podle většiny odborníků velký risk. "My můžeme očekávat, že s podzimem se nám koronavirová situace začne trošičku zhoršovat. Osobně si myslím, že jestli je začneme někdy odkládat, tak to bude na jaře příštího roku," uvedl pro TV Nova virolog Jiří Černý.

"Pokud nedorazí do jara významná nová mutace, mohli bychom respirátory odložit v březnu. Určitě bychom je ve vnitřních veřejných prostorách neměli odkládat v průběhu chladné sezóny respiračních nákaz," myslí si epidemiolog Rastislav Maďar.

Stejný názor má i ministr zdravotnictví. "Já bych v tuto chvíli ta opatření držel, uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Je to nějaké základní, hygienické opatření a podzim může být v tomto směru jiný," řekl ministr Vojtěch.

Podle molekulárního imunologa Václava Hořejšího už má ale řada lidí protilátky a povinnost nosit respirátory by zrušil. "Myslím si, že by se nic nestalo, kdybychom od toho povinného nošení respirátorů upustili už teď," řekl.

Odhaduje, že od října bude nošení respirátorů uvnitř na uvážení každého z nás. "Já si myslím, že se vrátíme do té předcovidové doby za měsíc. Co se týká cestování po Evropě, tak si myslím, že se k tomu vrátíme někdy do konce tohoto roku," uvedl Hořejší.

Pro zrušení jsou i lidé, které oslovila redakce TV Nova. "Já bych určitě byla pro nošení podle toho, jak chci, protože v tom nevidím úplně stoprocentní smysl," myslí si jedna z respondentek. "Mně nevyhovuje, když třeba ty naočkovaný lidi to musí mít taky," dodává další.

Vláda poprvé nařídila povinnost mít zakryté dýchací cesty 19. března. Od té doby se nařízení několikrát změnilo.