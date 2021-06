Odměna nejen pro jedničkáře. TIPY, kam vyrazit s dětmi za vysvědčení

Sladká odměna

"Přijďte do kterékoli z našich cukráren s jakýmkoliv vysvědčením. Nemusí být jen dětské, dokonce nemusí být ani letošní – žádné věkové omezení neexistuje a je jedno, z jakého roku vysvědčení je. Dostanete dva kopečky zmrzliny, nebo točenou ZDARMA," píše na svém webu řetězec Ovocný Světozor.

Obchodní centrum Central Kladno chystá na 30. června dva vozíky s cukrovou vatou, pro kterou si děti mohou přijít mezi 9. a 11. hodinou dopolední. Cukrovinku dostanou zdarma v přízemí či prvním patře obchodního domu.

Zmrzlinu zdarma dostanou děti i nákupním centru Futurum Kolín, kde si také mohou vyzkoušet závodění ve hře Forza a zatančit si ve hře Just Dance. Pro výherce obou soutěží jsou připravené drobné odměny.

Ve sportovní areálech HAMR dostane každé dítě, které přinese ukázat vysvědčení, kopeček vanilkové zmrzliny zdarma.

V olomoucké Galerii Moritz čeká školáky také sladká odměna. "Pochlub se 30. června vysvědčením u našeho maskota a získej poukaz na zmrzlinu zdarma v COFFEESHOP COMPANY," láká obchodní centrum.

Zoologické zahrady

Ve vyškovské zoo stačí předložit vysvědčení a dítě má vstup zdarma. "K prokázání vysvědčení stačí i fotografie vysvědčení v mobilu. Volný vstup se nevztahuje na DinoPark," informuje na svých webových stránkách zoo.

Do děčínské zoo mohou v den vysvědčení zdarma všechny děti ve věku od 6 do 15 let. Platí to ale pouze za doprovodu alespoň jednoho dospělého člověka a uplatnit to lze maximálně na dvě děti.

"Vysvědčení vidět nechceme, víme, že snaha o dobré známky není leckdy jednoduchá, a proto chceme odměnit všechny školáky," uvedla mluvčí děčínské zoo Alena Houšková. Akce se vztahuje i na Expozici Rajské ostrovy.





Jihlavská zoo má pro děti vstup za jednu korunu, podmiňuje to alespoň jednou jedničkou na vysvědčení. Akci navíc neomezuje pouze na středu, platí od 30. června do 4. července.

Zábavní akce a soutěže

OC Olympia Brno připravila na středu nabitý program pro rodiny. "Pro děti máme připravené dárky za vysvědčení, stavte se s ním na infostánek. Pro prvních 50 školáčků máme dárky od Hot Wheels. Ceny rozdáváme do vyčerpání zásob," píše se na webových stránkách. Mezi odměnami je i kolo a dvě koloběžky.

V OC Lužiny také připravili soutěž, výherce první ceny získá nákup v hodnotě pěti tisíc korun. Stačí do 18 hodin ukázat vysvědčení, najít šmouly, kteří mají u sebe soutěžní lístek a ten pak vyplnit.

Zábavní parky a aquaparky

Do Žirafa Funparku v Čestlicích mohou 30. června všechny děti za zvýhodněné vstupné ve výši 99 korun a mají nárok na ledovou tříšť zdarma.

V aquaparku i krytém bazénu v Ústí nad Orlicí mají školáci do 15 let vstupné jen za korunu, stačí pouze předložit vysvědčení. V Konstantinových lázních mají děti se samými jedničkami zdarma základní vstupné na 90 minut do Wellness centra.

Aquacentrum v Hradci Králové bude v den vysvědčení sice stále zavřené, v červenci to však dětem vynahradí. "V závěru školního roku míváme vždy akce pro děti za vysvědčení, letos jsme se rozhodli zpříjemnit jim pobyt a nejmenší návštěvníky chceme přivítat novou akcí červenec pro děti v aquacentru do 10 let zdarma," stojí na webových stránkách aquacentra.

Od pondělí do čtvrtka po dobu celého července budou mít děti do 10 let vstup zdarma, podmínkou je doprovod dospělého.

Kina

Kino Žamberk v den vysvědčení od 14 hodin promítá animovaný film Psí veličenstvo, na který mohou jít všichni školáci bez ohledu na známky za snížené vstupné ve výši 50 korun.

V kině Morava ve Veselí nad Moravou budou promítat celý den filmy pro děti, které budou mít zvýhodnění, pokud doloží vysvědčení. "Ti nejpilnější, kteří budou mít pouze jedničky nebo dvojky, budou mít vstup do kina zcela zdarma. Ti další budou mít vstupné výrazně zvýhodněné, aby si rovněž mohli film promítaný moderní laserovou technologií užít a do příště měli motivaci se dále zlepšovat," informovalo kino.

V kulturním domě ve Vratimově budou jako odměnu za vysvědčení promítat od 17 hodin film Willy a kouzelná planeta. Vstup je pro všechny zdarma.

Muzea

V Městském muzeu v Týnu nad Vltavou stačí ukázat vysvědčení a dítě získá vstupenku zdarma. Akce platí od 30. června do 2. července. Zdarma mohou děti s vysvědčením i do Vlastivědného muzea ve Slaném, kde na ně bude čekat dokonce i malá odměna.

Královohradecké muzeum Petrof má exkurze pro děti zdarma a pro jejich rodiče 50% slevu. A tamní hudební kavárna Petrof Café za samé jedničky nabízí sladké překvapení.

Platit za vstup nemusí děti, které si přinesou vysvědčení, i ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. "Pro všechny jedničkáře bude připravena malá odměna," láká muzeum.

Vstup zdarma dětem do 15 let nabízí i ostravský Svět Techniky. Podmínkou je vysvědčení s sebou a dospělý doprovod.