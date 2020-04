Odměna pro zdravotníky v první linii. Měli by dostat tučnou prémii!

Lékaři a sestry bojují s koronavirem v přední linii a měli by proto dostat od státu finanční prémie. To si myslí Asociace Českých a moravských nemocnic. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si prý umí představit, že by každý zdravotník, který ošetřuje pacienta s koronavirem, získal navíc až 30 tisíc korun.

Riskují svůj život a jsou pod obrovským tlakem. To je hlavní argument Asociace Českých a moravských nemocnic pro to, aby lékaři a zdravotní sestry získali od státu ke svému platu finanční injekci.

"Nemělo by být bráno automaticky, že zdravotničtí pracovníci jsou vystavovaní v první linii bez ocenění obecně. Pokud by to mělo být za směnu, tak mezi těmi čtyřmi, šesti tisíci za směnu je akceptovatelné," řekl Eduard Sohlich z Asociace Českých a moravských nemocnic.

Ministerstvo zdravotnictví s odměňováním lékařů a sester souhlasí. Operuje ale s poněkud jinými částkami.

"Já si dokážu představit, že se bavíme někde o dvaceti, třiceti tisících korun pro daného zdravotníka. To je nějaký odhad, ale my to musíme teď ještě spočítat," prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Ministerstvo zdravotnictví plánuje o odměnách pro zdravotníky jednat se zdravotními pojišťovnami. Ty by podle něj měly zohlednit riziko, kterému je zdravotnický personál vystavený, v úhradách za zdravotní péči. "Měly by to být finanční prostředky navíc. Nesmějí jít z rozpočtu nemocnic," dodal Sohlich.

S odměnami pro zdravotnický personál souhlasí i opozice. Piráti ale upozorňují na nedostatek financí ve zdravotnickém systému. "Může se stát, že v příštím roce zdravotní pojišťovny nebudou mít peníze, protože v tom systému nejsou," upozornil šéf Pirátů Ivan Bartoš.

TOP 09 zase připomíná, že je potřeba myslet i na lékaře, kteří nyní ordinovat nemohou, například zubaře. "Těch se to bude velice týkat také. Měli bychom myslet i na ně a v budoucích měsících a možná i letech to bude velké téma a velký problém," řekla Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Například v pražské nemocnici na Bulovce už lékaři odměny dostávají. Podle ministra jde zhruba o deset tisíc korun za měsíc.