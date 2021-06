"Odnáší nám to celý dům!" Josef popsal děsivé okamžiky při úderu tornáda

Po úderu tornáda na jihu Moravy přišli někteří o své blízké, další o střechu nad hlavou. Ve chvíli, kdy vítr ničil vše kolem, se pan Josef dokázal spojit se svým tchánem, který společně s manželkou zrovna bojoval v Mikulčicích s děsivým živlem.

"Tchán mi stihl pouze volat - Tornádo, je to v …, jsme v koupelně a snad přežijeme, pak jsem slyšel z telefonu jen nářek, šílený zvuk, rány a slova, nám to odnáší střechu a celý dům, pomoc. Pak se spojení přerušilo," popsal děsivé okamžiky pan Josef Duchoslav.

Neváhal a skočil do auta, aby jim pomohl i přesto, že všude panovalo děsivé počasí. "Jel jsem z Hodonína za nimi do Mikulčic, bohužel tornádo bylo rychlé, že jsem nestihl projet ani Hodonínem, všude všechny cesty zatarasené, popadané stromy, trosky a auta. Musel jsem to otočit ve tmě domů a čekat, co bude," dodal Josef.

Na jakoukoliv zprávu od rodičů jeho snoubenky čekali dlouhé dvě hodiny, až potom přišla zpráva, která jim výrazně ulevila. Oba řádění živlu přežili, přišli ale o střechu nad hlavou.

Pan Josef nyní žije se snoubenkou, jejími rodiči a mnoha zvířaty v malém bytě v Hodoníně. Není to jediná rána, která rodinu v poslední době postihla. Krátce před úderem tornáda diagnostikovali tchyni pana Josefa zhoubný nádor. Z nemocnice se vrátila v osudný den, kdy tornádo udeřilo.

"Momentálně jsem rád, že jsme pohromadě všichni čtyři u nás i s pejsky a uvidíme, co bude dál. Naše i mé přání je, aby tchyně byla v pořádku a vyléčila se, poté bych si přál postavit nám čtyřem na stejném místě domeček společně s tchánem, který má zlaté ruce, pro nás čtyři a zvířata, a nakonec si za to, co zbude, vzít mou snoubenku Olinku," popsal pan Josef. Peníze na základní potřeby mají, na postavení domu ale teď finance nezbývají.

"Přeji si, aby lidé byli na sebe hodní, tahle facka nám může pomoct a ukázat, že závist, zášť a hloupé dohady nikam nevedou. Přeji všem zdraví a brzkou pohodu se střechou nad hlavou," uvedl pan Josef s tím, že děkuje za veškerou podporu a pomoc.