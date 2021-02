Češi produkují mnohem více odpadu. V karanténě se prý nudí a uklízí

Množství komunálního odpadu vzrostlo hlavně od března do května, tedy v době jarní karantény. I to v některých městech, kromě nového odpadového zákona, pro letošek ovlivnilo rozhodování radních o výši poplatků za svoz odpadů.





"Lidé byli více doma, neměli co dělat, tak se pustili do úklidu sklepů a garáží. Kvůli tomu nám to naskočilo o zhruba o 30 procent navíc," uvedl starosta Týnu nad Vltavou Ivo Machálek.





Některá města a obce zdražila poplatek o více než 100 korun na osobu. Jen samotné poplatky ale většině obcí náklady na svoz odpadu nepokryjí. Nemalé částky doplácí samy z rozpočtu. Někde se poplatky letos zvedají až o třicet procent.





"Doplatek se proti původnímu zvyšuje asi o 156 korun a město bude svoz směsného odpadu dotovat, protože rozdíl mezi těmi skutečnými náklady a tím poplatkem je 200 korun," uvedla mluvčí Olomouce Radka Štědrá.





Začátkem roku navíc v Česku nabyl účinnosti nový odpadový zákon, který zavádí pro obce vyšší poplatky za skládkování. Cena za tunu uloženého odpadu letos obcím stoupne z 500 na 800 korun.





"Dvanáct let se pro občany města poplatek za svoz komunálního odpadu nezvyšoval, ale náklady na svoz komunálního odpadu ano," popisuje starosta Vodňan Milan Němeček.





Třeba Prostějov už v polovině roku zaplatil za svoz odpadů o více než tři miliony korun více než v předchozím roce. Lidé v době jarní karantény vyhazovali hlavně tříděný odpad jako papír a plasty. U kontejnerů se ale začal více objevovat i objemný odpad, který patří do sběrných dvorů.





Raketový nárůst odpadu potvrzují také svozové firmy, které jej likvidují z nemocnic. "Mohu říci, že se zvýšil objem nebezpečných infekčních odpadů o více než 50 procent. Jsou to odpady, které odstraňujeme ze zdravotnických zařízení," uvedla mluvčí společnosti zabývající se likvidací infekčního odpadu Kateřina Kodatová.





Česko v roce 2019 vyprodukovalo 37 milionů tun odpadu. Loni by to mohlo být podle předběžných odhadů skoro 45 milionů tun.

Během pandemi se zvýšil počet černých skládek: