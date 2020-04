Odpadky v době koronaviru: Kdo by neměl třídit a jak se zbavit roušky

Pandemie koronaviru a v Česku platný nouzový stav zasahuje do našich životů na mnoha frontách. Změnit byste měli své návyky i v případě vynášení odpadků. A to nejen co se týče vyhazování potenciálně rizikových jednorázových ochranných roušek a rukavic.

Řada rodin tráví nyní více času doma – ať už na home office, s dětmi, které mají zavřené školy, nebo jen z preventivních důvodů a obav z nákazy. Díky tomu možná i vy vyprodukujete mnohem více odpadu než obvykle. I proto je třeba důsledněji myslet na třídění odpadu, abyste za sebou nezanechávali zbytečně velkou ekologickou zátěž.

Pokud jste doma všichni zdraví, nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle. Nikdy však nedávejte pytle s odpadky nebo vytříděný odpad mimo samotné popelnice. I když je kontejner plný, raději vynesení odpadu odložte, neponechávejte odpadky v jeho okolí. Vystavili byste popeláře, případně ty, kdo by po vás uklízeli, riziku případné nákazy. I když nemáte projevy nemoci, můžete být například bezpříznakovými nosiči a ohrozit zdraví druhých lidí.

„Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel,“ doporučuje Ministerstvo životního prostředí. Vík popelnic se totiž dotýkají i ostatní, nákaza může na kovovém či plastovém povrchu popelnic přežívat v řádu dní.

Pokud jste například v rámci jarního úklidu vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob.

Jednorázové ochranné pomůcky, jako roušky, respirátory, ale i rukavice, můžete po použití odkládat do běžného komunálního odpadu. „Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete,“ radí ministerstvo. Tím ochráníte ostatní před případným šířením nákazy.

Pokud nechcete vytvářet tolik jednorázového odpadu, zvažte bavlněné roušky pro opakované použití. Zvládnete si je doma vyrobit sami:

Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by ovšem třídit odpad neměly! Veškeré odpadky z rizikových domácností patří do směsného kontejneru, ovšem řádně zabezpečené proti potenciálnímu šíření nákazy.

Veškerý odpad včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků od osob s prokázaným onemocněním Covid-19 nebo v nařízené karanténě ukládejte do plastového pytle na odpady o minimální tloušťce 0,2 mm. „Po naplnění, nejpozději však do 24 hodin, pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad,“ radí ministerstvo.