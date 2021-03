Odpadu kolem popelnic neubývá, v Mostě vznikají černé skládky

Křeslo, matrace, staré dveře a rozložený stůl. Odpad, který by měl za normálních okolností skončit ve sběrném dvoře. V Mostě ho ale strážníci našli u popelnic. A po chvíli se jim podařilo vypátrat i muže, který tam odpad vyhodil. Tvrdil, že ho tam jen na chvíli odložil a do hodiny zmizí.

Jenže za hodinu odpad nezmizel. Strážníci tak muži dali ještě jednu šanci, odpad měl odvézt do rána. Ale i přesto tam odpad ráno stále byl. Muže nyní čeká přestupkové řízení a na jeho konci pokuta až pět tisíc korun.

Kdyby odpad odvezl do sběrného dvora, měl by to kromě nákladů na odvoz zadarmo. Strážníci v Mostě černé skládky řeší prakticky denně. "Černé skládky se zhoršily, zvýšil se jejich počet. Lidé jsou momentálně více doma, více uklízí, tudíž potřebují někam vyhodit nepořádek," popisuje mluvčí Magistrátu města Most Klára Vydrová.

A Most v tom není sám, skládky teď po městech rostou jako houby po dešti. "Město s tím má velké problémy. Svážení těchto takzvaných doúklidů stojí dva miliony korun ročně," upozorňuje Tomáš Kirbs z Magistrátu města Ústí nad Labem.

Odpadové služby jsou zodpovědné jen za to, co je v popelnicích. Odpad v jejich okolí musí města odvážet na vlastní náklady. Lidé by jim ušetřili práci, kdyby odpad odváželi sami. Často si možná nejsou jistí, kam odpad správně patří. K tomu může pomoci aplikace Kam s ním (psali jsme o ní zde).