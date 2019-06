Odpojit spotřebiče, zavřít vodu a plyn. Takhle připravte dům na dovolenou

Panu Poláškovi z Liberce se jedno opomenutí nevyplatilo. "Jsem zapomněl vypnout vodu na zahradě, a jak do toho pražilo sluníčko, tak se nafoukla hadice a praskla. Tejden tam tekla voda. Bylo to 50 kubíků a stálo to 5000 korun," popisuje obyvatel Liberce Zdeněk Polášek, jak se mu prodražila dovolená.

A to je ještě ta lepší varianta. Jen vloni o prázdninách vyjížděli hasiči k 414 požárům domácností. Oheň lidem napáchal škodu za 62 milionů korun. Třetina z toho byly technické závady.

Když voda praskne v bytě, už nejde jen o účet za vodu. Proto hasiči doporučují vypnout hlavní přívod vody. Ti, co ji potřebují, třeba kvůli samozavlažovacím systémům na zahradách, by měli zavírat alespoň ventily tří základních spotřebičů.

"K pračce, k myčkám a k toaletám," vysvětluje preventista libereckých hasičů Daniel Mlčoch.

Vypnutí plynu by mělo být samozřejmostí. A totéž platí i u elektrospotřebičů s výjimkou mrazáků a lednic. Třeba u počítačů nestačí jen vypnout jističe. A u televizí vytáhněte i anténu.

"Vytáhnout ze zásuvky. Hrozí úder blesku a tam může dojít k přepětí a tam je nasnadě nějaký vznik požáru," upozorňuje Mlčoch.

A rozhodně byste neměli zapomenout uklidit předměty, které by mohly být v silném větru nebezpečné. Třeba i pro vaše sousedy. Například slunečníky, zahradní nábytek, pergoly či květináče. "Vlivem bouřek a poryvu větru ty předměty lítají všude," dodává preventista libereckých hasičů.

Dobré je mít dohodu se sousedy, kterým můžete svěřit klíče. Hasiči pak v případě nouze nemusí do vašeho bytu či domu vnikat násilím.

"Mají i klíče od schránky, takže vyberou poštu, aby to vypadalo, jako že jsme doma," popisuje obyvatelka Jablonce nad Nisou Lenka Klimentová další výhodu dobrých vztahů se sousedy, kterým se pak nebojíte svěřit klíče od bytu.

A to jsme u vychytávek proti zlodějům. "Máme aplikaci v mobilním telefonu, takže v různou denní dobu zapínáme různý světelný okruhy, takže to vypadá, že večer se po tom domě někdo pohybuje," dodala Klimentová.

Díky moderním technologiím si svůj dům můžete dnes kontrolovat prakticky odkudkoli. "Přijde email, přijde fotka, hned se na to podívám, vidím a případně volám," popisuje výhody moderních technologií Liberečan Emanuel Bořánek.

Mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa upozorňuje, že již základní pojištění kryje podobné škody. Neplatí to ale u všech pojišťoven. Proto je dobré si přečíst podmínky a třeba si i připlatit za komfortní balíček. Sjednat lze i jednorázové pojištění jen na dobu dovolené.