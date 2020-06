Trápí vás nálety komárů? Poznejte přírodní přípravky našich babiček

Rostliny vám budou doma nejen krásně vonět a ochucovat jídlo při vaření, slouží i jako přírodní repelent, který odpuzuje komáry. Jejich pěstování přitom není vůbec složité a účinnost znaly už naše babičky.



"Není to žádná věda. Stačí dodržet ty základní předpoklady. Většinou snesou plné sluníčko i polostín. Pochopitelně když bude rostlina na plném sluníčku, tak zálivky potřebuje víc. Poté mají rády lehčí, propustný substrát, aby neměly přemokřené kořeny,“ říká zahradník Jaroslav Jandl.



Navíc přítomnost těchto rostlin oceníte třeba i při grilování nebo hodí se i do teplých a studených nápojů. Rostliny můžete sázet kolem záhonů, do truhlíků i doma do květináče.



"Důležitá je rozloha zahrady nebo bytu. Rozhodně ale nepomůže jedna tato rostlina v rohu, ta nás před komáry neochrání. Ideální je kombinovat tyto rostliny i ve více druzích,“ radí Jaroslav Jandl.



Obklopte se rostlinami, které mají tak silné aroma, že se jim komáři vyhnou obloukem. "Naše zahradnictví se na ně vyloženě specializuje. Najdete u nás asi 70 druhů těchto rostlin,“ dodává Jandl.



Jaké rostliny nám tedy doma a na zahradě pomůžou s bojem proti nepříjemným komárům a kam jakou umístit, zjistíte v rozhovoru s majitelem zahradnictví Jaroslavem Jandlem pod titulkem článku.