Odpůrci očkování nosí židovskou hvězdu. Trestné to není, tvrdí policie

Odpůrci vládních nařízení a očkování proti covidu si za své poznávací znamenívybrali žlutou židovskou hvězdu s nápisem "Neočkovaný". Použití právě tohoto symbolu, který mimo jiné využívali nacisté, aby na první pohled oddělili perzekuované Židy od zbytku obyvatelstva, mnozí kritizují. Někteří politici i historici se domnívají, že na takové použití Davidovy hvězdy nemají demonstranti právo.

"Myslím si, že to je velmi přehnané. Nelíbí se mi to. Nevím o té demonstraci dost, abych mohl vydávat nějaká kategorická stanoviska, ale myslím si, že je to symbol, se kterým by se mělo velmi, velmi šetřit. Používání tohoto symbolu by se mělo pečlivě zvažovat, jestli tak činit, protože po těch zkušenostech uplynulých desetiletí to dávat do souvislostí s nějakým politickým bojem, politickými cíli, to si myslím, že není dobře," vyjádřil se pro TN.cz historik Václav Horčička.

Anketa Vadí vám, že si lidé, kteří nesouhlasí s očkováním, připnuli Davidovu hvězdu? Ne, aktuální situace je podobná, ne-li stejná 23 11 hlasů Rozhodně ano, je to urážka nejen Židů 73 35 hlasů Nevím, co si o tom myslet 4 2 hlasy Hlasovalo 48 lidí.

Podle vyjádření policie nošení Davidovy hvězdy při demonstraci ani jindy není trestným činem. "V pátek jsme se touto věcí zabývali a v současné době," řekl v sobotu pro TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

"Nechápu, co se honí hlavou člověka, který si na demonstraci připne Davidovu hvězdu. Do Auschwitz-Birkenau jsem vzala o 13 let mladší sestru, abych jí ukázala, kam až může vést lidská nenávist. Tihle "hrdinové" by tam měli povinně a komu to na tom místě nedojde, tomu není pomoci," rozčílila se na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Vy zmatení a dezinformovaní lidé... Vás nikdo nepronásleduje. Maximálně vaše vlastní hloupost. Morální chucpe (hebrejský výraz pro drzost či opovážlivost) a znásilnění symbolu obětí holocaustu. Máte možnost svobodné volby a tu Židé, pronásledovaní křesťané či Ujgurové v Číně nikdy neměli a nemají," reagoval na sociální síti poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Účastníci pochodu chtěli mimo jiné vyjádřit také nesouhlas s výsledkem amerických prezidentských voleb a podpořit Donalda Trumpa. Podle policie se akce obešla bez vážnějších incidentů.

Několik účastníků protestu nemělo roušku. Když je na to muži zákona upozornili, někteří si ji hned nasadili, další se ještě chvíli s policisty dohadovali.