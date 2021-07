Odpůrci očkování zneužívají smrt Lasici, patolog zveřejnil příčinu smrti

Nejen Slovensko zasáhla v neděli večer smutná zpráva, navždy totiž odešel legendární herec, komik a zpěvák Milan Lasica. Na Slovensku se okamžitě začaly šířit falešné zprávy, že jeho smrt souvisela s očkováním, které zpěvák podstoupil už v únoru.

Rodina se proto rozhodla, že zveřejní pitevní zprávu, aby tak ukázala, že smrt legendárního herce neměla s očkováním nic společného. "Se souhlasem jeho nejbližší rodiny můžeme zveřejnit, že byl dlouhodobě léčen na problémy se srdcem a zemřel na jevišti z důvodu selhání srdce," uvedl patolog Michal Palkovič. Proti odpůrcům očkování a zneužívání smrti Lasici se postavilo i slovenské ministerstvo zdravotnictví.

Oblíbený umělec zemřel tak, jak by si nejspíše každý herec přál, a to přímo na jevišti při představení. Diváci se mu snažili ještě pomoci, ale oživit se jej už nepodařilo. Bylo mu 81 let.

Smrt přímo na jevišti! Ve věku 81 let zemřel legendární Milan Lasica. Podívejte se na reportáž televize Nova: