Odrazový můstek do Krkonoš. Inspektor TV Nova jel do Harrachova

Prázdninový inspektor tentokrát zavítal do nenápadného, ale útulného kempu v Harrachově. Malé městečko je známé hlavně mamutím skokanským můstkem, ale pro turisty je kemp právě takovým odrazovým můstkem do Krkonoš.

"Do Harrachova jezdím desítky let a upřímně řečeno jsem o žádném kempu tady neslyšel, tak jsem na to hodně zvědavý," přiznal se prázdninový inspektor Ivan Berka.

Kemp v podhůří Krkonoš založili východní Němci, kteří tam v 80. letech začali rekreovat své zaměstnance. "Po revoluci jsme ty chatičky od nich převzali," vypráví vedoucí kempu Stanislav Slavík.

Dobře vybavené chatky

Přistavěli další a kemp zvětšili. Máme tady 14 chatek, celková kapacita 55 lůžek. Mají svoje sociální zařízení. A nejen to. "Tady jsme v chatičce pro 5 lidí. Máme tady dvě místnosti na spaní, tady pro dva dospělé, vedlejší pokoj pro děti. Chatička vyjde na 1200 korun za noc. Tady je kuchyňka vybavená, vařičem, lednicí. Tady můžeme přejít do sociálního zařízení," popsal jednu z chatek inspektorovi Slavík.

Místo pro karavany

K tomu tu je i 50 stání pro karavany. Některé tu mají milovníci Krkonoš i natrvalo. Třeba pan Nebeský dva roky. Volno v horách tráví s rodinou, teď pro změnu s přáteli. Inspektorovi svůj karavan i předvedl. Jeho královstvím je prý kuchyňka, protože miluje mytí nádobí.

"Srdcovka! V létě, v zimě je kam jezdit, tady je široká nabídka, Doteď jsme to nevyčerpali. Tady je to takový rodinný kemp," říká Tomáš Nebeský. To Petr Novák sem zavítral poprvé, dojmy jsou prý skvělé.

Otužilci se sprchují grátis

Anketa Jak se vám líbilo v kempu v Harrachově? Jedna, miluju to tady 80 4 hlasy Za dva, není to úplně bez chybičky 20 1 hlas Za tři - neurazí, nenadchne 0 0 hlasů Za čtyři, mají tu co zlepšovat 0 0 hlasů Za pět, sem už nikdy 0 0 hlasů Hlasovalo 5 lidí.

Sociálky jsou čisté, teplá voda teče. A i když je zařízení staré skoro deset let, udržuje se samozřejmě i průběžně. Otužilci se mohou osprchovat ve studené vodě zdarma a ti zimomřiví, kteří chtějí teplou vodu, tak za dvacku, kterou hodí do automatu. na tom si zároveň avolí číslo kabinky, protože sprch je tu samozřejmě víc. U každé je i tlačítko start a stop, teplá voda teče minimálně 6 minut, pobyt v kabince je o 4 minuty delší.

Ve společné kuchyňce je plynový i elektrický vařič, mikrovlnka, konvice i dřezy s teplou vodou. "Slouží hostům kempu, kteří nemají vlastní zařízení," přibližuje Stanislav Slavík. Tedy především těm stanujícím. Kuchyňka se nezavírá, je přístupná nepřetržitě.

Návštěvníci mohou také využít dětské hřiště se skluzavkou a houpačkou, zahrát si stolní tenis nebo se svlažit v rybníčku.

Z kempu na výlety po okolí

Lidé sem nejezdí lenošit, ale kvůli túrám. A právě přepestré okolí je největší předností kempu. Pouhé dva kilometry od kempu najdete třeba Mumlavský vodopád. Na vodu nejbohatší v celých Krkonoších.

"Včera jsme byli na Stezce korunami stromů, na Sněžce, ve Špindlu a jsme nadšení," popsala turistka Vlasta Eichlerová.

Toulky Harrachovem - do muzea a pivní lázně

Ale i Harrachov samotný má co nabídnout. Jeho dominantou jsou skokanské můstky a zajít můžete i do lyžařského muzea. Jsou v něm i "skokačky," na kterých Pavel Ploc v roce 1983 vytvořil světový rekord na zdejším mamutím skokanském můstku.

A po náročné horské túře vás na nohy opět postaví koupel v pravém českém pivu. "Půl hodiny ve vaně, půl hodiny v zábalu a o půl roku omládnete," slibuje majitel sklárny, pivovaru a pivních lázní František Novosad.

Závěrečné hodnocení

Do harrachovského kempu zatím moc lidí nejezdí, provozovatel doufá, že si k nim milovníci přírody brzy najdou cestu. Prý mají co nabídnout. Inspektor kemp v Harrachově ohodnotil stříbrnou medailí.