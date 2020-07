Odřízl je koronavirus, nyní se mohou Češi opět setkat s milenci z ciziny!

Párům, které rozdělily uzavřené hranice kvůli koronaviru, svitla nová naděje, že se po několika měsících budou moci setkat. Tedy alespoň v tom případě, že jeden z nich je občanem České republiky. Ministerstvo zahraničí spustilo program, díky kterému mohou cizinci do Česka přicestovat, a po týdnu eviduje téměř 2000 žádostí.

Kristýna má už téměř rok partnera z USA. V půlce března jim do života zasáhlo uzavření hranic České republiky, které jim zabránilo v plánovaném květnovém setkání. Teď jsou si ale o kousek blíž. "Nejtěžší na tom byla ta nejistota. To, že jsme nevěděli, jestli se vůbec letos uvidíme," popsal Kristýna.



"Minulý týden jsem posílala žádost a už během jednoho dne mi poslali potvrzení, že partner může přijet," přiblížila Kristýna.



Stejně jako oni požádalo za týden více než 200 párů. Nejvíce žádostí eviduje ministerstvo zahraničních věcí ze Spojených států amerických.



"Máme také páry, kde jeden je z Ukrajiny, z Mexika nebo z Izraele. Velmi často jim třeba letecké společnosti neumožnily vůbec odletět do Česka, protože neměly doklad o tom, že se tento občan může na naše území dostat," objasnil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



K žádosti je potřeba přiložit důkaz, že jde opravdu o pár. Společné fotky ale nestačí. Pro ministerstvo je důležitá například nájemní smlouva, rodný list dítěte nebo společná dovolená v minulosti. "Jeli jsme do Českých Budějovic Flixbusem a stačilo to," usmála se Kristýna.



Výjimka je zatím možná pouze pro země, kde neplatí vízová povinnost. Řeší pouze přicestování cizinců do České republiky. Pokud by chtěl za partnerem vyjet za hranice Čech, musí se řídit pravidly země, do které chce cestovat. Podobný systém má Rakousko nebo Dánsko.