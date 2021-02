Odříznutí okresů v praxi. Na kontroly nasadíme 300 policistů, říká hejtman

"Předpokládáme nasazení policistů na celkem 44 bodech, 24hodinový provoz bude zajišťovat celkem 300 strážců zákona," přiblížil ve čtvrtek dopoledne pro TV Nova plány Karlovarského kraje jeho hejtman Petr Kulhánek (KOA).

Vláda ráno schválila, že pro tyto dva okresy a pro okres Trutnov ve východních Čechách budou platit další opatření nad rámec těch celorepublikových. Zjednodušeně se dá říct, že až na výjimky se lidé v okresech bydlící nedostanou do zbytku republiky a lidé odjinud zase na Chebsko, Sokolovsko a Trutnovsko.

Výjimku budou mít třeba lidé dojíždějící za prací, na úřady nebo k lékaři. Přejíždět za vzděláním mohou také studenti. "Lidé ale musejí účel cesty doložit," upozornil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Kraj tak podle Kulhánka právě teď řeší i to, jak toto dokládání bude v praxi vypadat. "To, co teď ladíme a k čemu se snažíme zjistit detaily, je to, jak budou lidé ty výjimky prokazovat. U řady věcí může být potvrzení, třeba pracovní smlouva, ale jiné se budou prokazovat jen obtížně," myslí si hejtman. Je tak podle něj otázka, co bude při kontrolách ještě uznatelné.

Kraj také řeší to, jak budou v praxi vypadat třeba kontroly plných autobusů jedoucích mimo uzavřené okresy. "Výstup i informování občanů bude určitě zajištěno během odpoledne," slíbil hejtman. Předpokládá, že v těchto případech budou kontroly namátkové. Opatření se podle něj nemají dotknout ekonomiky kraje.

Vláda také rozhodla, že do každého z "postižených" krajů pošle půl milionu chirurgických roušek, které mají být v dotčených okresech dále přerozdělovány zdarma. Další nové opatření totiž ukládá povinnost nosit třeba v MHD minimálně chirurgické roušky či respirátor, látková rouška už nestačí.

Podle Kulhánka kraj počítá s tím, že roušky zdarma nedostanou jen senioři, ale i další lidé. O distribuci se budou nejspíš starat radnice, možná i pošta. I to se podle Kulhánka ještě musí upřesnit.

Vláda nová opatření pro trojici okresů vyhlásila od čtvrteční půlnoci, trvat mají do konce nouzového stavu. Ten přitom může skončit už tuto neděli, vládní koalici se totiž ve Sněmovně nedaří najít hlasy pro jeho prodloužení.