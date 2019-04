ODS přišla o poslankyni. Zvažuje členství ve straně Klause mladšího

Během více než hodinového jednání se na ukončení členství Majerová Zahradníková domluvila s 13 přítomnými členy olomoucké oblastní rady ODS. Kromě nekompromisního názoru vedení strany o výsledku napovídalo i to, že byla odvolaná ze zahraničního a školského výboru.

Skončila také ve sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Vystoupením ze sněmovního klubu minulý týden se z ní stala nezařazená poslankyně, ovšem mandátu se prý vzdát nechce.

"Já jsem své členství po deseti letech a zralé úvaze ukončila sama. Jelikož jsem cítila potřebu o tom nejprve informovat své kolegy a spolustranníky, tak jsem si to opravdu nechala až na jednání. Udělala jsem to z několika důvodů. Svých kolegů si vážím, v žádném případě se k nim neobracím zády," řekla TV Nova Majerová Zahradníková.

Odvolání Václava Klause mladšího ze školského výboru, kterému předsedal, a jeho vyhazov z ODS prý byl pro Zuzanu Majerovou Zahradníkovou poslední kapkou. "Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet," řekla v polovině dubna.

"Já si to tak úplně nedokážu vysvětlit, snad jenom tím, že paní poslankyně, to mě tak napadá, může být do Václava Klause zamilovaná," uvedl po jejím vyjádření předseda ODS Petr Fiala. Názor předsedy občanských demokratů mnozí odsoudili. Manžel političky ho dokonce vyzval k veřejné omluvě. Ale nejen on.

"Neurazilo mě to jen za ni, ale za všechny ty ženský, které tam sedíme. Cítím, že by se pan předseda Fiala měl omluvit. Nejen paní kolegyni, ale vůbec nám všem ženským ve Sněmovně," uvedla poslankyně Miloslava Rutová (ANO).

Šéf druhé nejsilnější politické strany se nakonec omluvil, ale mezi čtyřma očima v předsálí sněmovny. Nicméně přestřelka neskončila.

"My jsme vzali na vědomí, že paní Majerová Zahradníková, odchází z poslaneckého klubu, a to je všechno," řekl Fiala. "Tím dává najevo, že nechce být ani v ODS. Máme stranické mechanismy, které toto řeší," dodal.

Majerová Zahradníková pro TV Nova dokonce prohlásila, že se v budoucnosti nebrání spolupráci s Václavem Klausem mladším. "Pokud jeho vize, respektive pravicové konzervativní hodnoty, budou v hodnotě s mými, zvážím s Václavem Klausem mladším spolupráci," řekla.