ODS zahájila horkou kampaň, politici jezdili na koních nebo bruslích

Zástupci nejsilnější opoziční strany se dopoledne vydali na cestu za změnou, kterou chtějí necelý měsíc před volbami přilákat nerozhodnuté voliče.



"Startujeme změnu za lepší kraje, za demokratický Senát, za změnu politiky v České republice, vyrážíme do poslední fáze boje před těmito volbami," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Občanští demokraté prý chtějí kraje otevřít veřejnosti a jedním z hlavních předvolebních slibů je zlepšení dopravní infrastruktury.

"Ve Středočeském kraji je to špatný stav silnic. Je potřeba zavést systém a řád ve správě a údržbě komunikací druhé a třetí třídy, pak je to také styl vládnutí a komunikace s veřejností, kdy doposud kraj začerňoval dokumenty, zavíral kraj na petlici, tak my ho chceme otevřít," prohlásil místopředseda ODS a lídr středočeské kandidátky Martin Kupka.

Občanská demokratická strana si věří natolik, že navzdory volebním průzkumům chce porazit zatím nejsilnější politickou stranu.

"Ty ambice jsou porazit Andreje Babiše v senátních volbách i krajských volbách, máme lepší program a lepší lidi než on," věří poslankyně Miroslava Němcová (ODS).

"Vždycky, když jdete do nějaké soutěže, tak byste měli mít ty nejvyšší ambice, samozřejmě jak to dopadne, o tom budu rozhodovat voliči, my jsme dneska tady pro to, abychom se jim představili," zhodnotil událost předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Říjnové krajské volby mají být pro ODS startovacím bodem ke sněmovním volbám v příštím roce, ve kterých chtějí demokraté uspět zredukováním úřadů, zrušením EET a omezením byrokracie.