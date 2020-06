Odsoudil alkohol a pak se pořádně opil. Biskup měl v krvi 3,5 promile

Polský katolický biskup Edward Janiak z Kališe si pěkně zavařil. Záchranáři ho před několika týdny převezli do nemocnice s podezřením na mrtvici. Ta se však nepotvrdila. Výsledky však poukázaly na fakt, že měl v krvi tři a půl promile alkoholu.

"Po vyšetření dostal infuzi, která církevního hodnostáře postavila na nohy, ještě v noci opustil nemocnici,“ informoval polský deník Gazeta Wyborcza.

Způsobil si však obrovskou ostudu, protože jen krátce před tímto incidentem vystoupil se svým projevem na kongresu o střízlivosti na téma "Alkoholismus – velké morální zlo.“ Ten organizovala polská katolická církev.

Tam veřejně odsoudil nadměrné pití alkoholu ve společnosti. Sám se však následně zvládl opít do němoty. Podle informací polského deníku nemohl biskup po příjezdu sanitky ani mluvit. Janiak tak předvedl v praxi známé přísloví. Přestože káže vodu, tak sám pije víno.

Není to však jediný problém, který za poslední dobu duchovní řeší. Janiak má patřit mezi hlavní aktéry kauzy pedofilie v polské církvi, o které pojednává dvoudílný dokumentární film režiséra Tomasze Siekelského. Nedávno vyšel právě druhý díl s názvem Hra na schovávanou.

Janiaka dokument vykresluje jako člověka, který několik let úmyslně kryl pedofilní činnost jednoho ze svých podřízených, kněze Arkadiusze, který měl pohlavně zneužít více chlapců ve věku od sedmi do třinácti let.

Kališského biskupa v současné době vyšetřuje nejen policie, ale také Vatikán. Podle portálu mu hrozí, že bude prvním polským biskupem, kterého Vatikán z funkce odvolá za utajování pedofilie v katolické církvi.





Připomeňte si případ českého kněze, kterého policie podezřívala z pedofilie v reportáži TV Nova: