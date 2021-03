Odsouzeného Čecha chytili v Keni! K dopadení přispěla náhoda

Policistům se podařilo přivézt z Keni Miroslava B., který se osm let skrýval v zahraničí, aby se vyhnul vězení. Český soud ho tam poslal na pět let za milionové úvěrové podvody. K jeho dopadení přitom přispěla náhoda.

Jedná se o člověka, který byl v květnu 2012 odsouzený. Bankám tvrdil nejrůznější věci a získal od nich podvodem přes sedm milionů korun. Dostal u Krajského soudu v Hradci Králové pět let vězení, ale do věznice nenastoupil. Místo toho si koupil letenku a vyrazil do světa.



Nejdřív to bylo na Ukrajinu, odkud se přestěhoval do Indie. Tu vyměnil časem za Tanzanii a Keňu, kde byl poslední tři roky. Žil život obyčejného vesničana, který se ale vůbec neskrýval. V Africe se oženil, narodilo se mu dítě a zkoušel i podnikat. Ze svého obydlí měl výhled na největší africký masiv, kterým je Kilimandžáro.



K jeho dopadení přispěla náhoda. Snažil se přejít hranice mezi Keňou a Tanzanií a úředníci zjistili, že má propadlé doklady. Čeští policisté využili toho, že ho Keňa chtěla vyhostit, tak ho převezli do České republiky.



Jde historicky o prvního Čecha, kterého keňské úřady vydaly. Nyní už je v naší zemi za mřížemi a odpykává si vyměřený trest.