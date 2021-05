Zachoval se k ženám ohavně. Politiky rozdělila kauza Dominika Feriho

Rezignaci na svůj mandát oznámil poslanec Dominik Feri v úterý večer spolu s tím, že v podzimních volbách už nebude kandidovat. Důvodem je nařčení ze zneužití několika studentek, jejichž svědectví zveřejnilo během úterý několik zpravodajských portálů.

Jen pár minut poté se pak na sociálních sítích začaly objevovat četné reakce současných i bývalých politiků. Řada z nich si nebere servítky a Feriho údajné nepatřičné chování k ženám odsuzuje.

"Jestli jsou pravdivé výpovědi o chování poslance Feriho, pak to bohužel zapadá do schématu jednání TOP 09. Reálné činy jsou přesným opakem líbivých slov," rýpla si do politické konkurence na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

"Nevím, jestli Dominik Feri porušil zákon a někoho znásilnil. Ale i podle jeho reakcí je zřejmé, že se k ženám opakovaně zachoval dost ohavně. Mám malou dceru a doufám, že až vyroste, nepotká na večírku nikoho, jako je on. A neuvidí ho ani v TV jako politika," napsal na sociální síti ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Jiní politici naopak zdůrazňují, že je potřeba vyčkat na výsledky policejního vyšetřování. Další, především poslancovi straničtí kolegové, pak Ferimu naopak vyjádřili podporu.

"Bezesporu budeme řešit každé závažné nařčení jakéhokoli kandidáta. Pokud ta nařčení jsou, že Dominik Feri měl někoho znásilnit, tak předpokládám, že to velmi rychle začne vyšetřovat policie,“ uvedl místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.

Feriho rozhodnutí vzdát se kvůli kauze postu poslance pak přivítala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a přidal se i někdejší spoluzakladatel strany a bývalý politik Miroslav Kalousek.

"Dominika považuji za svého přítele a věřím, že očistí své jméno. Pro politiky však platí presumpce viny a já osobně po tom vždy volala. Chci proto poděkovat za jeho rozhodnutí vzdát se mandátu poslance a nekandidovat v nadcházejících volbách," uvedla na sociální síti Pekarová.

"Dominik Ferri je politikem TOP 09. Tedy politické strany s jasně ukotvenými zásadami. Žádné “kňučení” o okopávání kotníků, či o špinavé kampani. Jasné a nevyhýbavé přijmutí odpovědnosti. Děkuji za tento postoj a přeji hodně štěstí," napsal na twitter politický matador a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kauzou už se zabývá policie. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která její součást vyšetřování nařčení provede a jaký bude případný další postup.

