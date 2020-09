Odstartoval další ročník Ceny Michala Velíška. Nominujte svého hrdinu i vy!

Začal další ročník Ceny Michala Velíška. V neděli to bylo přesně 15 let, kdy se náš kolega z TV Nova zastal v Praze na Karlově náměstí neznámé dívky, kterou ohrožoval ozbrojený recidivista. Televize Nova a Nadace Adra každoročně udělují ceny hrdinům, které nominovali diváci.

Čtrnáctiletému Milanovi a Sedmnáctiletému Dominikovi se podařilo zachránit muže, který chtěl spáchat sebevraždu. "Slyšeli jsme řinčení skla. Viděli jsme pána, který je pořezaný," popsali zážitek chlapci. Jeden z nich poskytoval první pomoc, druhý volal záchranáře. A jen díky jejich pohotové reakci muž přežil.

Za svůj čin jsou mezi nominovanými na Cenu Michala Velíška. Tu v minulosti dostal například Petr Vejvoda, který zaplatil životem, když bránil své spolužačky před psychicky nemocnou ženou, nebo Jiří Nesázal, který se s židlí v ruce postavil ozbrojenému muži, který v uhersko-brodské restauraci Družba postřílel osm lidí.

Že by to udělal každý, ale není pravda. A proto se Cena michala Velíška uděluje. Hrdinství má mnoho podob. Na ty opravdové hrdiny ale prstem musíte ukázat vy, protože oni sami se hrdiny být necítí. Dívejte se kolem sebe a dejte nám o nich vědět. Nominovat je můžete až do 2. října ZDE.