Startuje plošné testování ve firmách! Řada z nich se do toho ale již pustila

Zhruba 450 milionů korun, tolik má v plánu stát měsíčně investovat do plošného testování firem. Hradit by měly pojišťovny čtyři testy na každého zaměstnance za měsíc. "Lidi se tam střídají a potkávají, takže samozřejmě tam ta nákaza může být. A testovat by se to jednou za týden mělo,“ řekl jeden z oslovených.



Testování bude platit pro všechny podniky v České republice a současně také pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Některé firmy se zapojily do testování už na podzim, jiné začátkem tohoto týdne. "Testujeme na týdenní bázi. Je to podmínka toho, aby člověk mohl přijít následující pracovní týden do práce,“ popsala mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.



"Začali jsme testovat tento týden. Máme protestováno 270 lidí, zatím s výsledkem jednoho pozitivního,“ přidal se personální ředitel AAA Auto Matyáš Kořínek.



Podle zdravotních pojišťoven by měli zaměstnance ve firmách testovat závodní a praktičtí lékaři, nebo stávající odběrová centra. Česká pošta má v plánu začít s testováním svých zaměstnanců začátkem března.. "Testování bude jak u zaměstnanců přepážek, tak u našich doručovatelů,“ informoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



S ohledem na rychle se šířící mutace, zejména britskou a jihoafrickou, bude znovu povinná i čtrnáctidenní karanténa.

K testování ve firmách se vyjádřil prezident Svazu průmyslu a dopravy: