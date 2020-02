Odvolání neprošlo, Trump nazval ústavní žalobu honem na čarodějnice

"Prošli jsme si peklem. Nespravedlivě. Neudělal jsem nic špatného, nic špatného," reagoval Donald Trump na neúspěšný pokus demokratů o jeho odvolání z funkce.

Předsedkyni Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiovou, která hlasování o impeachmentu spolu s dalšími spolustraníky vyvolala, označil za krutou jako samotné peklo.

Nejmocnějšího muže světa navrhla v prosinci odvolat demokraty ovládaná dolní komora Kongresu a Donald Trump se jejím přičiněním stal teprve třetím prezidentem v historii Spojených států, kterému impeachment hrozil.

"Lidé jsou toho názoru, že to jsou oni, kdo by měli rozhodovat o budoucím prezidentovi Spojených států, ne nějaká cizí mocnost. Měl by se z toho zodpovídat," sdělila Pelosiová.

Proti šéfovi Bílého domu vznesli demokraté hned dvě obvinění. Obě jsou založená na údajné Trumpově snaze zatáhnout do předvolební kampaně cizí stát - konkrétně Ukrajinu. Právě ukrajinskému prezidentovi Zelenskému měl Trump v létě volat s tím, aby mu pomohl s vyšetřováním údajné korupce jeho hlavního politického rivala z řad demokratů, Joea Bidena.

Pošťuchování mezi demokraty a republikány vygradovalo během Trumpova projevu o stavu Unie, který prezident pronesl jen pár hodin před hlasováním o jeho odvolání z funkce. Šéf Bílého domu při něm nepodal ruku Pelosiové. Ta pak v závěru Trumpova vystoupení roztrhala kopii jeho projevu. Podobných roztržek ale nejspíš bude před blížícími se prezidentskými volbami mnohem víc.

Naposledy je vyvolaly stále ještě nerozhodnuté demokratické primárky v Iowě, kde selhala aplikace a hlasy musejí ručně sčítat komisaři. Trump tuhle blamáž svých soupeřů pochopitelně nemohl nechat bez odezvy.