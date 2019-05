Ohlušující vichr a záplavy! Cyklóna Fani udeřila na indické pobřeží

Pro evakuované úřady otevřely na 1000 provizorních ubytoven. Následky nejhorší cyklóny, která v Indii udeřila za posledních dvacet let, pocítí odhadem 100 milionů lidí.

Cyklóna udeřila na pobřeží kolem osmé ráno místního času, rychlost větru v té chvíli dosahovala podle Indického úřadu pro počasí 185 kilometrů v hodině. Celé oko hurikánu se dostalo na pevninu kolem desáté hodiny.

Kromě velmi silného větru sužuje zasažená města také velké množství srážek. Pobřežní oblasti bojují s bleskovými povodněmi, uvádí podtál ndtv.

"Všechno létá vzduchem. Doslova jsem ohluchl kvůli zvuku větru. Všechny okenní tabule jsou rozbité. Je to náročné. Jestli jsou tohle moje podmínky v betonové budově... Modlím se za životy milionů," napsal na twitteru politik Chowkidar Sambit Patra.

The process of landfall of #CycloneFani has begun ..extremely high wind speed ..heavy rain ..the harrowing sound ..reminds me of 1999 Supercyclone

With folded hands I pray to Lord Almighty Jaganath ji to give us the strength to endure this pic.twitter.com/BXkdNQlULm