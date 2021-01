Ohnisko nákazy covidu-19 v malém městě spustila oslava pro kočku!

V malém chilském městě Santo Domingo žije okolo osmi tisíc obyvatel. Koronavirus je netrápil, dokud tam o víkendu neproběhla narozeninová oslava pro kočku. Účastnilo se jí 10 lidí a všichni se teď potýkají s covidem-19, píše Daily Mail.

Nakažených je i pět kontaktů majitele kočičí oslavenkyně. Ta je zatím zdravá, v minulosti se ale i u těchto domácích zvířat prokázalo, že se mohou koronavirem infikovat.

Regionální tajemník chilského ministra zdravotnictví Francisco Álvarez nechtěl věřit, že se nákaza skutečně rozšířila na večírku uspořádaném pro kočku. "Když jsem to poprvé slyšel, myslel jsem si, že to je nějaký vtip, že přede mnou chtějí něco utajit. Ale máme tady přinejmenším 15 nakažených, kteří říkají to stejné. Že se nakazili na kočičí párty," prohlásil v tamějším rádiu.

Álvarez nechápe, že se lidé navzdory varování úřadů stále ve velkém scházejí. "Nerozumím tomu. Stále opakujeme, že když už se lidé musejí setkat, mají se chovat zodpovědně a dodržovat hygienická opatření," doplnil.

Chile má od 681 tisíc potvrzených případů od vypuknutí pandemie, denně tam přibývají zhruba 3000 infikovaných. V zemi ale neplatí tak přísná opatření jako ve většině evropských států včetně Česka.