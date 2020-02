Ohnisko ptačí chřipky je čisté, pryč muselo 430 tun mrtvé drůbeže!

Byl to největší zásah hasičů týkající se ptačí chřipky v Evropě. V kafilérii skončí 430 tun zplynovaných zvířat. Ještě nejméně 21 dnů bude drůbežárna v karanténě.

Čtvrtek, čtvrtý den zásahu. Zbývalo naložit už "jen" posledních 50 tun utracených kuřat. Na přísná bezpečnostní opatření to ale vliv nemělo.

Nesčetněkrát za poslední dny se hasiči museli obléct do protichemických obleků. Uvnitř bylo nesnesitelné horko, a ani po psychické stránce to prý nebylo nic příjemného. Uhynulé ptáky ručně nosili do nakladače.

Po půlhodinové dřině pak vyčerpané hasiče čekala nepříjemná dezinfekční sprcha. Stejně jako veškerou techniku. "Použili jsme stovky litrů dezinfekce, dva druhy - jednu na příslušníky, druhou na techniku," vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

A začaly se skládat účty také ohledně použitého oxidu uhličitého. Na každou halu ho bylo potřeba pět kubíků. Kapalný oxid uhličitý tekl hadicemi do zařízení na valníku, do takzvaného zplynovače, odtud se pak už plyn vpouštěl do jednotlivých hal.

"Tak, aby se ten oxid uhličitý dostal alespoň do metrové výšky, je to nejšetrnější bezbolestný způsob utracení," říká Radek Axmann z krajské veterinární správy.

Pro hasiče práce skončila vydezinfikováním podestýlky ve vyklizených halách. Po 24 hodinách nastoupí firma, která ji zakompostuje a dokonale vydezinfikuje všechny objekty. Karanténa drůbežárny potrvá dalších 21 dnů.