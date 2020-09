Ohnivá apokalypsa v USA. San Francisco vypadá jako po konci světa

Kouř z lesních požárů způsobil, že od středečního rána se oblast kalifornské zátoky proměnila v krajinu připomínající rudou planetu Mars. San Francisco je jedním z měst, nad kterým se obloha zbarvila do oranžova a červena.

"Když lesní požáry ještě zesílí, kouř a popel mohou zcela zabránit průchodu slunečního světla. Bude to tam vypadat jako v noci," řekl pro CNN meteorolog Judson Jones. Vítr do oblasti Bay Area přináší kouř z obrovské vzdálenosti. Lesní požáry zuří na místech vzdálených více než 300 kilometrů.

Golden Gate Bridge this morning in what looks like an apocalyptic scene from a film. San Francisco, #California pic.twitter.com/BpyEZDZ1ae

Obyvatelé San Francisca musí mít celý den rozsvícená světa, protože v celém městě panuje tma. "Žiju v severní Kalifornii od roku 1978 a nikdy jsem takovou oblohu neviděl. Dopoledne to venku vypadá jako o půlnoci, ale místo obloha je místo černé tmavě červená," svěřil se CNN klimatický vědec Peter Gleick.

A to i přesto, že Kalifornie čelí lesním požárům pravidelně. "Klimatické změny požáry jednoznačně ovlivňují. Teploty jsou vyšší, je větší sucho, více mrtvých suchých stromů, počasí je extrémnější - včetně silných větrů," vysvětluje Gleick.

Surfers at Ocean Beach in San Francisco today around noon under an #orangesky due to smoke from wildfires in Northern California and Oregon. @KQEDnews #BayAreaFires #Surfing #OceanBeach pic.twitter.com/NMqM2wNae7