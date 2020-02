Ohnivé peklo, únik chemikálií. Skalní sesuv smetl z kolejí nákladní vlak

Nákladní vlak, který převážel 96 cisteren s ethanolem a dva vagony s kamením a pískem, patřil přepravní společnosti CSX. Při nehodě vykolejilo pět vagonů, čtyři ethanolové cisterny a jeden vagon s pískem. Lokomotiva a další vagóny začaly po nárazu hořet.

"Ten vlak mě vzbudil. Znělo to, jako by se kolem něj prohnalo tornádo," řekl serveru wymt jeden z obyvatel Pike County, malé vesnici, kde k nehodě došlo. Viděl prý oranžovou záři a tak vyběhl na dvorek, aby zjistil, o co se jedná. Okamžitě zavolal na tísňovou linku. Myslel si, že je posádka vlaku mrtvá.

Jediné dva členy posádky vlaku požár uvěznil v kabině lokomotivy, odkud se jim nakonec podařilo dostat. Vlak vykolejil v úseku mezi lesem a řekou a dvojice zůstala stát u břehu, odkud je hasiči vysvobodili lodí. Oba muži skončili v nemocnici s lehkými zraněními.

Podle prohlášení přepravní společnosti CSX strhl skalní sesuv vlak do řeky Big Sandy kolem 7 hodin ráno tamního času. Plameny z vykolejeného vlaku šlehaly ještě čtyři hodiny po nárazu. Místní úřady si nebyly jisté, jestli oheň pohání nafta nebo ethanol a rozhodly se nechat ho dohořet samovolně. Nepředstavoval prý ohrožení veřejné bezpečnosti.

Vlak jel podle vyjádření státní policie Kentucky naštěstí relativně pomalu, díky čemuž nedošlo k ještě větší katastrofě. Oblast řeky, do které unikly chemikálie z nákladního vlaku, byla uzavřena, dokud testy nepotvrdí nezávadnost vody.

Místní obyvatelé byli evakuováni, ale v krátké době se zase mohli vrátit domů. Kromě posádky lokomotivy nebyl podle místních úřadů zraněn nikdo další.