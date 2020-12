Ohňostroj by měli lidé sledovat doma. Neodpalujte petardy z oken, apelují hasiči

Letošní silvestrovské oslavy budou zejména kvůli šíření koronaviru zcela jiné. I tak se ale očekává, že je lidé zcela neomezí, ministr zdravotnictví už dříve uvedl, že se může v domácnostech teoreticky setkávat neomezené množství lidí. V noci ale platí zákaz vycházení, milovníci ohňostrojů by se tak neměli setkávat na veřejných místech, aby odpalovali petardy. Hasiči z toho důvodu apelují, aby lidé neodpalovali pyrotechniku z balkónů a oken.

Nový rok se nezadržitelně blíží a s ním také tradiční oslavy, které obvykle provází ohňostroje. O těch se každoročně vedou debaty. Letos ale platí přísná bezpečnostní opatření, ohňostrojů se zejména dotýká noční zákaz vycházení, doma se ale lidé sejít můžou.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pondělí pro CNN Prima News uvedl, že vládní usnesení explicitně neupravuje počty osob v domácnostech. Lidé by ale měli omezit sociální kontakty na minimum, podle ministra je tak na každém z nás, abychom to dodrželi co nejpřísněji.

Vládní portál ale hovoří jinak, podle něj není kvůli omezení volného pohybu osob povoleno stýkat se s lidmi, kteří nejsou členy domácnosti či rodiny. "Není povoleno pořádat či se účastnit večírků, větších setkání ani oslav. Jakákoliv setkání osob z různých domácností mohou rozšířit nákazu. Pokud se chcete vidět se svými kamarády, zkuste uspořádat online večírek pomocí videohovorů. Nikoho tím neohrozíte a zároveň nepřerušíte kontakt se svými blízkými," doporučuje ministerstvo vnitra na covid portálu.

Povolen je styk s osobami, které žijí ve stejné domácnosti, večírek se spolubydlícími či rodinou je tak povolen. Pokud tedy pořádáte rodinou oslavu, mohou se jí účastnit i například partneři.

Kromě omezení volného pohybu pohybu přes den ovlivní silvestrovské oslavy také bezpečnostní opatření v podobě zákazu vycházení v noci. Noční zákaz vycházení, na který se vztahuje celá řada výjimek, platí od 21. hodin až do pěti hodin ráno. Teoreticky by tak lidé neměli vycházet na veřejná místa, aby odpalovali petardy.

"Letošní novoroční oslavy budou poznamenány aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními. Při dodržení zákazu vycházení v nočních hodinách je extrémně nebezpečné pokoušet se odpalovat zábavní pyrotechniku z oken či balkonů bytů a domů. Toto počínání je maximálně rizikové pro vznik požáru a způsobení vážných zranění. Hasiči proto apelují na všechny, aby letos pokud možno co nejvíce omezili používání zábavní pyrotechniky a snížili tak hrozbu vzniku požárů a zranění," apeloval mluvčí karlovarských hasičů Martin Kasal.

