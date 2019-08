Ohromná bezohlednost, turisté si z ledovcového jezera udělali bazén

Zahraniční turisté se v národním parku ve Vysokých Tatrách koupali v ledovcovém jezeře, jako by to byl bazén. Video, které je zachycuje, se začalo rychle šířit na internetu. Šéf správy parku nešetřil ostrými slovy, koupání označil za barbarství. Lidé se prý chovají bezoheldně ale i na mnoha dalších místech parku.

Skupina turistů si z ledovcového jezera Sivé plesá, které se nachází v národním parku ve Vysokých Tatrách, udělala bazén, píše portál TVNoviny.sk. Celou situaci zachytil na kameru jeden ze slovenských návštěvníků parku, podle něj jsou turisté z Německa.

Video okomentoval i ředitel správy Tatranského národního parku Pavol Majko pro slovenský deník Korzár a nešetřil ostrými slovy.

"Nemám slov. Někteří z lidí, kteří přichází do našeho národního parku, se tu chovají hůř než zvěř. Je to barbarství. Kdybychom je při koupání chytili, na místě by každý z nich dostal pokutu 66 eur. Děláme všechno, co se dá, ale nemůžeme být všude," reagoval Majko.

Podle něj se bohužel nejedná o ojedinělý případ, lidé se chovají bezohledně i na mnoha dalších místech národního parku.