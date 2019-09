Obří teplotní rozdíly! Na západě Čech naměřili 2 stupně, na Moravě o 15 víc

Důvodem je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) množství oblačnosti a vítr. "Zatímco na východě území vydržela celou noc obloha zatažená a vál mírný vítr, na západě panovalo bezvětří a po většinu noci i skoro jasná obloha," popisuje ČHMÚ.

Během dne se teploty postupně vyrovnají, v pátek můžeme očekávat maxima kolem 19 °C. Na většině území by mělo být oblačno až zataženo, na severozápadě a severu až polojasno. Pršet by mělo zpočátku jen ojediněle, později na Moravě a ve Slezsku očekávají meteorologové od jihu déšť.

Rozložení teplot vzduchu ve dvou metrech - 6. 9. 2019 - 5:00.

Pršet by podle meteorologů mělo i v sobotu a to zejména na Moravě a ve Slezsku, v Čechách by se srážek mělo objevit méně. Teploty by měly vystoupat k 15 až 19 °C.

Podobná počasí by mělo panovat i v neděli, kdy by se déšť měl objevovat na většině našeho území. V noci na neděli by mělo být kolem 12 až 8 °C, přes den by pak mělo být opět 15 až 19 °C.