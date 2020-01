Ohrozí cesta Jaroslava Kubery na Tchaj-wan české vztahy s Čínou?

Nejen na to, zda podnikatelská mise opravdu může ohrozit vztahy Česka s Čínou, se dnes bude ptát šéfa Senátu moderátorka Bára Divišová v internetovém pořadu Napřímo.

Podnikatelská mise na Tchai-wan se má uskutečnit na konci února. V úterý byla i jedním z témat, o kterém se předsedové obou komor parlamentu bavili na Hradě s prezidentem během opožděného novoročního oběda.

"Mimochodem, to kdybyste mohli natočit, tak jste měli úžasný záběr! Pan prezident mě praštil hůlkou do hlavy. Velice málo, ale byl by to daleko lepší záběr než s tím Sobotkou. Když jsme odcházeli, poklepal mě na moji tvrdou hlavu," popisoval průběh setkání Jaroslav Kubera (ODS), předseda Senátu.

Přetáhl prezident šéfa Senátu po hlavě, protože je moc tvrdohlavý? Opravdu kvůli cestě Kubery na Tchaj-wan jejich přátelství skončí? Jak vnímá kauzu okolo dnes už bývalé kandidátky na ombudsmanku Heleny Válkové? A co volební kongres ODS? Přinese nějaká překvapení?

Nenechte si ujít Napřímo! Dnes v 17:45 na TN.cz.