Ojedinělá podívaná v Mladé Boleslavi! Několik čápů tam "hrálo" golf

Čápi na greenu, to se jen tak nevidí. V široké rojnici jsou vzorově srovnaní vedle sebe, a tak při letmém pohledu z dálky trochu připomínají hráče golfu.

"Nepamatuji si, že bych někdy viděl tolik čápů najednou. Je to dost velká rarita. Atrakce to určitě je, a to jak pro golfisty, protože jsme měli velký turnaj, tak i pro ostatní lidi z okolí. Bydlí totiž nedaleko hřiště," popsal Jiří Nedvěd, jednatel mladoboleslavského golfového areálu EG center.

V nadsázce podezíralo 80 golfistů 20 dlouhonohých ptáků z toho, že se přiletěli podívat na jejich turnaj. Čápy ale nepřilákaly bílé míčky. Bylo to něco docela jiného.

"Pravděpodobně golfové hřiště čerstvě posekali před turnajem. Vůně posekané trávy totiž čápy láká. Posekaná louka nabízí plno zraněného hmyzu a dalších živočichů. Čápi teď začínají pomaličku táhnout, vyživují se na ten tah, získávají zásoby," vysvětlil Martin Pudil, ornitolog ze Severočeského muzea v Liberci.

Jiří Nedvěd to považuje za dobrou zprávu "Je to důkaz, že golfová hřiště přírodu určitě nenarušují," řekl.

Čápi odletí z Česka na africká zimoviště už za pár dní. Většina jich odlétá na jihozápad balkánskou cestou a přes Blízký východ do Afriky. Další část pak volí jihozápadní cestu přes Pyrenejský poloostrov.