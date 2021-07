Ojetinu kupujte tam, kde auto dostatečně prověřují

Při koupi ojetého automobilu se může zdát zajímavou variantou dovoz ze zahraničí, a to díky zdánlivě zajímavé ceně a většímu výběru.

Často se ale za zahraničními inzeráty skrývá past na neopatrného kupujícího. Pokud s dovozem auta přes hranice nemáte dostatečné zkušenosti, raději se do toho nepouštějte. Je to totiž poměrně riskantní záležitost, kdy nakonec ani vůbec neušetříte a riskujete spoustu problémů. Pokud máte zálusk na běžné osobní auto, kterých je na našem trhu dostatek, nemá smysl riskovat při koupi v zahraničí. Dlouho je u nás největším distributorem ojetých automobilů s tuzemským původem a širokou škálou garancí síť autocenter AAA AUTO, která na českém trhu působí už téměř 30 let. Za tu dobu obsloužila přes 2,5 milionů zákazníků.

Mezi časté praktiky zahraničních prodejců, kteří lákají kupujícího ze střední a východní části Evropy, patří zavádějící informace o ceně. Na první pohled se může zdát, že se jedná o pěkný vůz s rozumným kilometrovým nájezdem za opravdu příznivou cenu. Ale až po dlouhé cestě i více než tisíc kilometrů za vysněným autem se dozvíte, že inzerovaná cena není konečná a je potřeba zaplatit ještě další poplatky. Ve výsledku už nemusí být nákup ojetiny ze zahraničí až tak výhodný.

„Výjimkou není ani to, že prodejci inzerují neexistující automobily jen proto, aby kupujícího nalákali. Na místě vám potom nadšeně představí jiná vozidla a snaží se vás za každou cenu přemluvit ke koupi, i když má například menší výbavu, je v horším technickém stavu a podobně. Kupující pak často, aby neabsolvoval dlouhou cestu nadarmo, uzavře obchod, který pro něho již výhodný není,“ popisuje Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny AURES Holdings, kam patří značka AAA AUTO s 30letou tradicí.

V případě dovozu ojetiny je vždy důležitá srozumitelná komunikace s prodejcem v cizím jazyce. Pokud dané řeči nerozumíte, je ideální vzít si s sebou někoho, kdo vám bude tlumočit. Stejně tak smlouva bývá v cizím jazyce, takže jeho služby jistě oceníte. Zvlášť je třeba si dát pozor na drobné klauzule, které se mohou týkat například omezení záruky a podobných záležitostí. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že služby tlumočníka vám ve finále navýší cenu vozu. Avšak ani profesionální tlumočník vás neochrání před tím, pokud bude prodejce prodávat narychlo auto v exekuci nebo s jinými právními vadami.

„Samostatnou kapitolou je komplikovaná dohoda o placení a neplacení DPH. Například při dovozu z Německa to je problematické. V ČR se daňová povinnost vztahuje na kupujícího, který musí zaplatit DPH v zemi, kde auto přihlašuje. Jinak nemůže automobil jako soukromník přihlásit. Problém ale je, že podle německých zákonů je povinnost o DPH na prodávajícím a ten se bojí riskovat, že auto v ČR nepřihlásíte. Proto někteří němečtí prodejci nechtějí bez DPH auto prodat, což logicky pořádně navyšuje konečnou cenu. I tak byste pak museli zaplatit u nás daň znovu,“ doplňuje Vaněček

Kromě dohadování se o ceně při koupi vozu ze zahraničí existují i další rizika. Kupující si musí dát pozor také na to, aby mělo auto platnou evropskou homologaci. U vozidel, která jsou určená pro evropský trh je to prakticky bez komplikací, ale auta dovážená z USA nebo Asie s tím mohou mít problémy. Kupujícímu potom nezbývá nic jiného, než si zařídit homologaci samostatně, a to rozhodně není levná záležitost. Při koupi auta s tuzemským původem taková situace nemůže nastat.

Někteří prodejci v zahraničí se snaží vybrané značky cílit přímo na klientelu z České republiky, Slovenska či Polska. Nejčastěji jde o vozy Škoda a Volkswagen, kde je ale výrazně vyšší riziko stočeného tachometru. Prodejci totiž sází na to, že auto projde technickou kontrolou až v cílové zemi, kde se jednoduše kilometry opíší z tachometru a po skutečném stavu kilometrů již nikdo nepátrá.

Individuální dovoz ojetiny má význam realizovat jen v případech, kdy sháníte specifický model vozu, který se na našem trhu vyskytuje jen ojediněle. Pokud máte zájem o běžná osobní auta, kterých je na našem trhu dostatek, nemá smysl se o dovoz pokoušet a riskovat tak finanční ztrátu. Nejjistější volbou je autorizovaný prodejce ojetých automobilů s dlouhodobou tradicí, bohatými zkušenostmi a specializací na auta s domácím původem. Tak budete mít jistotu, že kupujete právně prověřený vůz v dobrém technickém stavu. Profesionální prodejci investují do kontroly vozidel hodně času i financí a nabízí mnohem bezpečnější způsob jak získat vytoužený automobil. Na našem trhu disponuje nejširší nabídkou takových aut síť autocenter AAA AUTO, která má svoje zastoupení na celkem 22 pobočkách po celé České republice. Za téměř 30 let existence společnost obsloužila při výkupu i prodeji přes 2,5 milionů zákazníků. V nabídce má jen na tuzemském trhu na 10 tisíc automobilů s nejširší škálou garancí na trhu. „Automobil zakoupený v síti AAA AUTO má doživotní záruku na legální původ. Navíc můžete auto od nás do sedmi dní bez udání důvodu vyměnit za jiné. Vybrané auto vám zároveň dovezeme na nejbližší pobočku,“ uzavírá Petr Vaněček.