Okamura v debatě: Šéf SPD lhal o skládání koalice! Ověřili jsme další výroky

My půjdeme do koalice s kýmkoliv, kdo nám pomůže prosadit náš program a nemá korupční minulost.

nepravda

Tento výrok vyvrátil sám předseda SPD o chvíli později v té samé předvolební debatě. "Předtím, než nastoupilo SPD do koalice, tak… co teď probíhá? Probíhá soud s politiky z ODS, ČSSD a KSČM za rozkrádání dotací pro Ústecký a Karlovarský kraj. Těmto politikům hrozí až 16 let vězení. A teď, když do koalice nastoupilo SPD, žádná korupční kauza už tam není," uvedl Okamura. Hnutí SPD tak vytvořilo v Ústeckém kraji koalici se sociálními demokraty a komunisty, přestože mají podle něj korupční minulost.