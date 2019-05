Oklahomou se přehnalo tornádo: Zničené domy, lidé létali vzduchem

USA se v posledních dnech potýkají s extrémním počasím. Nejen, že zemi zasáhly bouře s povodněmi, ale také ničivé tornádo. To se přehnalo v neděli Oklahomou. Během noci živel zničil mobilní domy v parku El Reno. "Je to tu zdevastované, prostě zničené," řekl starosta města Matt White, uvedlo BBC.

Tornádo si vyžádalo dva lidské životy, zemřela třiapadesátiletá žena a osmapadesátiletý muž. Po dalších obětech policie stále pátrá. Zraněno, podle místních úřadů, bylo 29 lidí. V El Renu by také měly stále probíhat záchranné práce a zjišťování škod, které ničivý živel napáchal.

Někteří lidé popsali hrůzy, které během bouře zažívali. "Přišel poryv a náš dům se překlopil. Byl jsem tam, letěl jsem přes místnost," uvedl místní obyvatel Robert Gawheg. "Slyšela jsem, že to přichází. Pak všechno skončilo. Všechny otřesy zmizely," přidala se Rachel Garrisonová, která byla v mobilním domě, když vše začalo, informovaly The New York Times.

Stát se také stále potýká s povodněmi, které poničily tisíc domácností, a to na severovýchodě Oklahomy. Nepříznivé počasí by mělo pokračovat i v následujících hodinách. Meteorologové očekávají další tornáda v Oklahomě, Texasu nebo v Pensylvánii.