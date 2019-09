Oko za oko, chcípni vrahu! Lidé na facebooku lynčují řidiče mustangu

Nadávky, výhrůžky a přání smrti, tak vypadají diskuze pod veřejnými příspěvky na facebookovém profilu závodníka Vojtěcha Chaury, který v sobotu havaroval s oranžovým mustangem u Špindlerova Mlýna. Ve voze, se kterým se čelně srazil, zemřel generál Vojenského zpravodajství. Spolujezdkyně byla vážně zraněná.

"Přeji ti, aby ti rakovina sežrala střeva, zmr…," vzkázal řidiči Jaroslav V. "Trest smrti pro takový, jako jsi ty," dodává Jo L. A výhrůžky přidali i další diskutující. "Kdybys jen tušil… zub za zub," hrozí Zdeněk B.

"Doufám, že teď dostaneš, co si zasloužíš!!! Oko za oko!" vzkázala Veronika K. Podobný příspěvek napsal i Michal D.: "Ty prase jedno, máš to ale smůlu, že jsi zabil vysokého důstojníka armády. Voni ti to teď spočítají. Já bejt tebou, tak tu stránku rychle smažu, nebo ti někdo rozbije ten tvůj arogantní prasácký ksicht," napsal.

Svědci pro TV Nova popsali jízdu mustangu před nehodou, více v reportáži:

"Škoda, žes nepotkal v tý zatáčce Tatru," přál si Honza V. Další diskutující ho ale upozornil, že řidič mustangu nebyl v autě sám. "To bych si možná říkal ve chvíli, kdyby s ním v tom autě neseděl malej kluk," dodal Petr Š.

Našlo se i několik lidí, kteří se řidiče zastávali, respektive upozorňovali ostatní diskutující, že jejich příspěvky jsou přes čáru. "Ano, Vojta udělal chybu. Předváděl se a zabil člověka, druhého vážně zranil. Znám ho osobně X let a rozhodně to není člověk, který nemá svědomí. To, že zabil někoho, ho bude tížit do konce života. Pravděpodobně se prostě chtěl předvést před malým klukem, co auto dovede a nezvládl řízení. Rozhodně není od věci přát smrt jeho rodině apod. Lituji, že se něco takového stalo a musí být potrestán," napsal kamarád řidiče.

I další se podivují nad tím, co lidé na sociální sítí píší. "Tolik svatejch se svatozáří pohromadě, to se jen tak nevidí. Je do koho si kopnout, bouchnout, je koho lynčovat, tak co se k davu nepřidat. Je to nechutné," podivuje se Tomáš D.

Nenávistné příspěvky volající po násilí přitom mohou mít pro jejich autory velmi nepříjemné následky. Pokud by se jimi zabývala policie, mohla by volání po odplatě vyhodnotit jako nebezpečné vyhrožování či podněcování k trestnému činu, za které hrozí rok, respektive dva roky, ve vězení.

Že řídil mustang, který se v sobotu po poledni s modrou škodovkou u Špindlerova Mlýna srazil, Chaura redakci TN.cz přiznal. "Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné," řekl řidič v pondělí.

Případ vyšetřují policisté, ti prověřují i verzi, jestli před tragickou nehodou Chaurův mustang závodil s jiným, jak vypověděli někteří svědci. Zároveň policisté žádají další řidiče, kteří před nehodou mustang potkali, aby se přihlásili a podali svědectví. Obvinění zatím nepadlo. Policisté musí vyloučit technickou závadu či zdravotní indispozice řidičů. Šofér mustangu podle informací TV Nova zatím u výslechu nebyl.

Více o policejním vyšetřování v reportáži: