Okolní státy mají různé podmínky pro vstup. Neshodují se s pravidly Česka

Ačkoli vláda a ministr zdravotnictví tvrdí, že podmínky pro vstup do sedmi evropských zemí jsou pro Čechy jednoduché a pravidla jsou stejná, s některými zeměmi rovnost neplatí. Například Slováci neuznávají PCR testy provedené v Česku. Podobný problém je i s Poláky. Ti na rozdíl od nás neuznávají bezinfekčnost 22 dnů po prvním očkování. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) tvrdí, že vše sjednotí od 1. července evropské covidpasy.

Mezi sedm zemí, kde má platit stejný režim pro vstup, aktuálně patří například Slovensko, Rakousko, Německo nebo Chorvatsko. Podmínky ale nejsou oboustranně stejné. Například na Slovensku se stále neuznávají testy provedené v Česku.

Čeští občané tak při příjezdu na Slovensko musejí podstoupit test na covid-19. "Obecně uznávání v rámci Evropské unie by mělo být nastaveno jednoznačně, a nikoliv takto asymetricky. Považuji za chybu jak ministerstva zahraničí, tak premiéra, že doposud nebyli schopni dojednat to, aby tyto asymetrie byly odbourány,“ tvrdí pirátský poslanec Petr Třešňák.

"Pokud je nějaký problém na Slovensku, musíme ho odbourat. Na druhou stranu faktem je, že se bavíme o poměrně krátkém čase, protože od 1. července začne platit evropský covidpas,“ uklidňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Opatrný přístup si ale slovenský premiér Eduard Heger pochvaluje. “Je dobré, že poučeni zkušeností z britského viru jsme možná trochu opatrní, protože tím chráníme občany Slovenska před jakoukoli další hrozbou. Parametry jsou nastaveny v cestovatelském semaforu. Pokud ho přehodnotíme, tak to bude na základě diskuze,“ míní Heger.

Slovensko není jediným státem, kde neplatí stejné podmínky pro obě strany. "Příkladem je Polsko, kdy Polákovi, který cestuje do České republiky, stačí pouze jedna vakcinační dávka, zatímco Čech, který cestuje do Polska, potřebuje mít obě dávky naočkované,“ vadí europoslanci Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09).

Do Německa, které nás zařadilo mezi země s nízkým rizikem nákazy, už můžeme dokonce bez testu, pokud nepřicestujeme letadlem. "Děláme všechno, abychom nastavili co nejlepší podmínky pro cestování alespoň do těch nejpopulárnějších turistických destinací,“ hájí se ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Stejné podmínky pro vstup nejsou ani pro děti, které doprovází dospělí a nepotřebují test.

