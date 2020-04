Okolní státy plánují brzy obnovit lety, s ČR to vypadá bledě. Cestovky soptí

Cestovním kancelářím dochází trpělivost s uzavřením hranic. Okolní státy, kde počty nakažených jsou daleko vyšší, plánují obnovit letecké spoje s dalšími zeměmi už za několik týdnů. V Česku to zatím podle Svazu obchodu a cestovního ruchu vypadá jako za dob komunismu - hranice hlídají policisté a někde jsou i barikády.

Zasypané hraniční přechody a dovolená doma, v lepším případě v Chorvatsku či na Slovensku - tak zřejmě bude vypadat léto Čechů. "Malé hraniční přechody na horách, kde je nasypaná hlína a betonové zátarasy, vypadají jako příprava na novou berlínskou zeď," prohlásil ekonom a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Turisté se otevření hranic už nemohou dočkat. "Čekám na otevřené hranice jako na smilování, protože tohle je katastrofa," říká jeden z nich. V návrat letadel do vzduchu doufají i cestovní kanceláře. Podle nich je nesmysl, aby Česko zůstalo jedinou uzavřenou evropskou zemí.

"Koukáme se na situaci v Rakousku, Německu, kde by se mělo začít létat a cestovat někdy v průběhu června. Předpokládáme, že v České republice to bude podobné," říká mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. "Pokud se neotevřou hranice v nejbližší době nebo v letní sezoně, určitě to ovlivní velkým způsobem chod cestovní kanceláře," dodává mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka.

"Pokud zůstanou hranice uzavřeny přes celé prázdniny, to znamená minimálně do konce srpna, tak Češi budou cestovat více po českých luzích a hájích," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda. Jenže čeští turisté prý bez těch ze zahraničí nedokážou spasit českou ekonomiku.

Zahraniční turisté podle ekonomů za normálních okolností během jediného letního měsíce do české ekonomiky přinesou zhruba 16 miliard korun. Pokud přece jen bude možný alespoň nějaký pohyb přes hranice, hrozí podle odborníků, že řada Čechů na dovolenou vyrazí z německých letišť.