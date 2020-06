Biologický otec Tadeáška: "Tělo nosili v batohu, v těhotenství matka pila!"

Podle dosavadních závěrů policie čtyřměsíční Tadeášek zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců. Vyšetřování okolnosti jeho smrti však stále pokračuje a v hledáčku kriminalistů je zejména chlapcova matka. Policisté mají podezření, že úmrtí chlapečka mohla napomoci například nedbalost.

Tadeáškův otec Dominik, který pracuje jako dělník na stavbách, se o smrti svého syna dozvěděl až z médií. Chlapcova matka Veronika ho totiž nezapsala do rodného listu. "Nezapsala mě tam natruc. Chtěla dělat problémy," popsal v rozhovoru pro eXtra.cz. S matkou malého Tadeáška žil přes dva roky.

Sám Dominik si dle svých slov dítě moc přál, pro Veroniku však syn prý představoval zátěž. Chtěl si Tadeáška dokonce vzít k sobě a starat se o něho, to však chlapcova matka údajně odmítala připustit. Dominika trápí, že pro svěření syna do péče neudělal víc.

Kamarádi měli Tadeáškovu otci pravidelně přinášet informace o tom, že Veronika bere drogy i v těhotenství. Tomu však Dominik nechtěl uvěřit. V době, kdy se rozhodl o syna bojovat za pomoci právníka, matka čtyřměsíčního kloučka ohlásila jeho zmizení. Tvrdila tehdy, že kočárek i s miminkem někdo vzal v době, kdy usnula při opalování v parku v Hoříně.

"Měl vše pro něj doma připravené s jeho maminkou, babičkou Tadeáška. Našetřil si na byt, aby mohl být s ním. Zařizoval si papíry, jelikož ho nenapsala do rodného listu. Vše zařizoval, vše měl domluvené a připravené. A ona nechtěla," uvedla pro TN.cz Dominikova známá.

Že se celá věc udála jinak zjistili kriminalisté záhy. Případ stále není uzavřený – policisté čekají na výsledky oficiální soudní pitvy. Podle dosavadních závěrů násilnou smrt vyloučili.

Tadeáškově smrti mohl dle jeho otce napomoci i Veroničin životní styl. "Byla v šestém měsíci a já ji tahal z barů. Tam do ní frajeři nalévali panáky. Pustil jsem ji třeba slavit narozeniny. Říkám, ať jim řekne, že je těhotná a nepije. Přišla až ráno od cizího frajera. To udělala několikrát. Ještě jsem se kvůli ní porval v hospodě, když jsem chlapům říkal, jak mohou do těhotné ženy cpát panáky," popsal nešťastný Dominik.

Sám dle svých slov svou tehdejší partnerku miloval, dokonce pro ni vařil i uklízel. U porodu prý pomáhala Dominikova matka. Vztah s Veronikou byl prý velmi složitý. S mužem, za kterého vyměnila Dominika, prý chodila už dřív. Měli se rozejít a po čase znovu dát dohromady.

K Tadeáškově smrti se pro TV Nova vyjádřila i kamarádka jeho matky z Mělnicka:

"Den před Vánocemi mi napsala, že kluk není můj, ať si nedělám nároky. Napsala to jen tak z hecu. Já to dítě chtěl, za dva roky mi bude třicet. Hladil jsem jí bříško, když byla těhotná. Mám plno fotek. Těšil jsem se, že mě to i změní a usadím se. Ale ona si ničeho nevážila," popsal Tadeáškův otec své zoufalství.

"Já měl našetřeno na byt, teď to dám do pohřbu. Já od ní nechci ani korunu a na pohřeb nesmí. Bude tam moje máma a její táta, uděláme to malé v rodinném kruhu. Její táta je hodný člověk. Ten sám nechápe, co vlastně z dcery vychoval. Její máma ji nechala, když jí byly 4 roky. To Veroniku poznamenalo," tvrdí Dominik, který tomu, že by jeho syn zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců, nevěří.

"Buď prochladl a zmodral, nebo ho nechala brečet tak dlouho, že mu praskla pumpa. Jenže jak byl dlouho v té vodě, tak nemohou nic prokázat. Neměl ani dupačky. Když ho našli, měl jen plenku a tričko. Já kluka za celou dobu měl sedmkrát. Třikrát jsem ho vozil v kočárku, když přišla z porodnice. Pak jsem ho třeba měsíc neviděl," přiblížil svůj pohled na smutný případ.

"Máma i její táta mi pak řekli, že jsem pro ni byl asi málo. S právničkou budeme řešit ten OSPOD, budu je žalovat, myslím si, že to zanedbali. Začali ji hledat až po týdnu, když jim nebrala telefon. Měli ji hledat hned. Normálně jí zavolat a říct jí, tak nám ukažte, jak tady bydlíte v tom azyláku. I když jí neprokážou cizí zavinění, tak je tam úmyslné schování těla. Takhle nejedná zmatená matka," popsal Dominik.

"Ona po čtyřech dnech přijde, že jí unesli kluka, přitom ten už byl dávno ve vodě. To přeci bylo jasně zakamuflovaný. Ona je pořád na svobodě a lidem se nelíbí, jak se zachovala k tomu tělíčku. Jezdila s prázdným kočárem po Mělníku, aby to vypadalo, že tam toho kluka mají. Pak si sednou na lavičku a její frajer nosí tělíčko dva dny v batohu. Tohle není chování zmatené matky," uzavřel Tadeáškův otec.

Do hledání čtyřměsíčního Tadeáška se zapojili hasiči i policisté. Zasahoval dokonce i vrtulník a potápěči. Pátrání však mělo smutný konec: