Olej v Lidlu obsahoval drogu! Můžete jej mít doma, varuje řetězec

Kvůli vysokému obsahu tetrahydrokanabiolu (THC) nařídila společnost Lidl nekompromisní stopku prodeji konopného oleje Vita D'or. "Po požití této potraviny se mohou dostavit nepříznivé zdravotní následky, jako například střídání nálad a únava," uvedla společnost na sociálních sítích.



Olej si ale někteří zákazníci už koupili. "Žádáme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedenou potravinu dále nepožívali," doplnil Lidl. Zavázal se také k vykoupení prodaného zboží, a to i bez účtenky.

"Ochrana spotřebitele a v této souvislosti kvalita a bezpečnost produktů jsou hlavními prioritami společnosti Lidl. Pokud v jednotlivých případech existují pochybnosti nebo nejistoty týkající se výrobků prodávaných v Lidlu, Lidl na ně bezprostředně reaguje. V případě konopného sortimentu tyto nejistoty v současné době vznikly – dokonce některé potraviny musely být také z prodeje staženy," vyjasnil pro TN.cz mluvčí řetězce Tomáš Myler.



Post Lidlu na facebooku pobavil mnohé uživatele a ti nešetřili ironickými poznámkami. "Počkat, a proč to jako stahujete? Na to byste měli ještě udělat reklamu, navýšit skladové zásoby, klidně i cenu. A zaprášilo by se po tom... Máte divnou obchodní strategii," napsal Roman.



"A já blbec na něj minulý týden koukala a nevzala ho, že mám dost oliváče! Au!" reagovala Eliška. "Už dlouho jsem se tolik nebavil jako při včerejším vaření," uvedl Petr.

Problém se objevil i u zahraničních prodejen Lidl. V jedné z bavorských poboček dokonce podle portálu Gmünder Tagespot zasahovala policie.

"Společnost Lidl v Německu stahuje z prodeje několik výrobků českého výrobce Euphoria Trade s.r.o. obsahující konopí, a to kvůli zvýšenému obsahu THC. Jde o sušenky, čaje a proteinové tyčinky. Nicméně společnost Lidl neměla v České republice výše uvedené výrobky v nabídce," sdělil Myler.