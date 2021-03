Olympijský oheň ponese v Japonsku i nejstarší člověk na světě

Většinu určené stometrové vzdálenosti ji její rodina bude tlačit na invalidním vozíku, avšak posledních pár kroků před předáním pochodně je odhodlána udělat sama. Na akci má dokonce nové tenisky, které dostala jako dárek od rodiny k narozeninám v lednu.

"Je skvělé, že dosáhla tohoto věku a stále může udržovat aktivní životní styl - chceme, aby to ostatní lidé viděli a cítili se inspirováni, a nebrali věk jako překážku," řekl její vnuk Eiji Tanaka, kterému je 60 let.

Mezi předchozí držitele rekordů pro nejstarší nositele olympijských pochodní patří Aida Gemanque z Brazílie, která zapálila pochodeň na letních hrách v Riu v roce 2016 ve věku 106 let a stolní tenista Alexander Kaptarenko, který běžel s pochodní na zimních hrách v Soči v roce 2014 ve věku 101 let.

Kane Tanaka se narodila v roce 1903. Měla čtyři děti s majitelem obchodu s rýží, kterého si vzala v 19 letech, a pracovala v rodinném obchodě až do svých 103 let. Má pět vnoučat a osm pravnoučat. Prožila dvě světové války i španělskou chřipku v roce 1918. A je téměř stejně stará jako moderní olympijské hry, které začaly v roce 1896.

At 118 years old, the world's oldest living person has twice survived cancer and lived through two global pandemics.



She's now preparing to carry the Olympic torch this May as it passes through her home prefecture in Japan. https://t.co/0KUaJvvpl7