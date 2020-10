Ombudsman: Podmínky pro důchod jsou přísné. Lidé přichází o peníze

Práce do vysokého věku a zatížení dávkového systému. Toho se obává ombudsman Stanislav Křeček, pokud se zákonodárci nezačnou zabývat změnou podmínek pro vyplácení starobního důchodu.



"Už dnes se kvůli podmínce 35 let ocitají zcela bez důchodu lidé, kteří nastřádali kupříkladu 33 let celkové doby pojištění, ženy, které část života strávily v domácnosti, lidé s invalidním důchodem, kteří nemohli najít práci a byli dlouhodobě vedeni na úřadu práce. Do budoucna se to bude zhoršovat a lidí bez důchodu bude přibývat,“ varoval Křeček.



Podobně se tomu stalo i u stěžovatelky, která se na ombudsmana obrátila. "Získala 32 let doby pojištění. Sedmadvacet let pracovala a vychovávala čtyři děti, z nichž jedno v pěstounské péči, pět let jí bylo započítáno jako náhradní doby pojištění. Až do roku 2001 pracovala v podstatě bez přetržky. Později, do roku 2019, kdy dosáhla důchodového věku, střídala krátkodobější zaměstnání s evidencí na úřadu práce. Zčásti kvůli věku a obecně horší zaměstnatelnosti, ale také kvůli invaliditě I. stupně pro psychické postižení. Možnost odpracovat si chybějící roky je tak pro ni omezena," přiblížila kancelář ombudsmana.



Po roce 2010 se začaly zpřísňovat podmínky pro dosažení nároku, minimální doba pojištění se postupně prodloužila z 25 na 35 let. "K tomu přistupuje i nezapočítávání či krácení některých náhradních dob pojištění získaných po roce 2009, například doby studia, a také další redukce některé započitatelné doby pojištění získané do roku 2010 v případě důchodů přiznaných po 31. prosince 2018," uvedla kancelář.

Ombudsman poukazuje na to, že povinná doba pojištění je v Česku oproti jiným státům velmi dlouhá. "Nejběžnější v Evropě je podmínka 15 let doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Tak je tomu i na Slovensku, v Rakousku a jinde. Do budoucna hrozí, že podmínku 35 let doby pojištění splní především ti, kdo v průběhu života nenarazí na studijní nebo pracovní a zdravotní komplikace," srovnala kancelář.



Už nyní se podle kanceláře počet zamítnutých žádostí o důchod pohybuje kolem 5000 ročně, a to hlavně kvůli nesplnění minimální doby pojištění. Nárok na důchod nesplní přibližně pět procent žadatelů. Tento počet se bude podle ombudsmana zvyšovat.

"Upozornil jsem na mimořádnou přísnost podmínek Komisi pro spravedlivé důchody, která dává doporučení ministryni práce a sociálních věcí k projednání v koaliční radě. Jsem přesvědčen, že by vláda měla možným negativním důsledkům velmi přísné právní úpravy předcházet včas a zvážit její změnu,“ doplnil Křeček.

Novým ombudsmanem je Stanislav Křeček, bývalý zástupce Šabatové. Podívejte se na reportáž televize Nova: