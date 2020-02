Ombudsmanka Šabatová definitivně končí. Od středy úřaduje Křeček

Nově zvolený ombudsman JUDr. Stanislav Křeček se ujme výkonu funkce ve středu 19. 2. složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Podle zákona o veřejném ochránci práv může nově zvolený ombudsman složit slib nejdřív den potom, co uplyne funkční období dosavadního ombudsmana, nejpozději však do deseti dnů od zvolení.

Teprve složením slibu je procedura výběru ombudsmana uzavřena a nový ombudsman se může ujmout řízení instituce. S končící ombudsmankou Annou Šabatovou se Stanislav Křeček dohodne na převzetí úřadu.

JUDr. Křeček bude skládat slib do rukou místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM), zastupujícího předsedu dolní komory Radka Vondráčka (ANO), který je na zahraniční cestě.

Stanislav Keek se ujme funkce ombudsmana ve stedu 19. 2. sloenm slibu do rukou mstopedsedy Poslaneck snmovny pot, co v ter skon mandt souasn ombudsmance Ann abatov. https://t.co/RUUbhfKfIr/novy-ombudsman-slozi-slib-ve-str/ pic.twitter.com/OxE8DBExcJ — Ombudsmanka (@ochranceprav) February 17, 2020

"Věříme, že nový ombudsman bude vykonávat všechny zákonem svěřené agendy. Věříme také, že po jeho nástupu do úřadu dojde k uklidnění mediálně zjitřené situace," komentoval změnu v postu ombudsmana Pavel Pořízek, vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv.