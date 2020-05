Hospody i opozice zuří kvůli omezené otevírací době: Virus nevstává v 11!

Restaurace, hospody a další pohostinská zařízení od pondělí můžou obsloužit zákazníky nejen venku, ale i uvnitř. A navenek to vypadá tak, že můžou fungovat naplno. Jenže epidemiologická opatření jim do toho, lidově řečeno, hází vidle.



Řada provozovatelů nevidí největší problém v nošení roušek nebo dodržování rozestupů, i když se tím snižuje kapacita zákazníků, ale v omezené otevírací době. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví musejí zavřít do 23 hodin.



"Jsme klubové zařízení a návyk české klientely je takový, že chodí až kolem 11. hodiny večer. To znamená, že když se tu rozjíždí party, my musíme zavírat a opravdu nejsme schopní vydělat za těch pár hodin na veškeré náklady, které máme," popsala provozní restaurace a nočního baru Jitka Svobodová.

Na to, co si o nařízené otevírací době myslí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek, se podívejte ve videu:

"Všichni víme, že koronavirus nevstává v 11 hodin. Já zoufale brojím proti tomu, aby ministerstvo mělo pravomoc zavírat cokoliv," prohlásil poslanec Marek Benda (ODS), který vnímá nařízení jako protiústavní, a dokonce zvažoval stížnost u soudu.



"Já si myslím, že v tomto případě bychom se připojili. Mně to už v této fázi s těmi počty nakažených nedává logiku, proč mít takové restriktivní opatření," řekl předseda lidovců Marian Jurečka.



"Mně přijde skutečně jako diskriminační, pokud ministerstvo zdravotnictví nemá data, která by odůvodňovala tímto způsobem omezovat otevírací dobu," míní pirátský poslanec Petr Třešňák.



"Rozumím tomu, že pro řadu těch podniků toto může být likvidační. Na druhé straně my nejsme úplně za vodou," poznamenal poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).



"Když jsou někde pevně otevírací hodiny, tak to vede akorát k tomu, že za poslední půl hodinu si všichni nakoupí čtyři piva a všichni je honem vypijí a v 11 lezou. Prostě je to nešťastné opatření," doplnil Benda.



"Restaurace na tom opravdu stále nejsou moc dobře. Jak vyplývá z našich dat, jejich tržby se po otevření zahrádek pohybují na 48 procentech normální stavu," vyložil ředitel pro marketing a inovace společnosti Edenred Jakub Ryba. Edenred se specializuje na zaměstnanecké benefity v podobě stravenek či různých poukázek.



"Ten, kdo by to mohl posoudit, by byl asi Městský soud v Praze. V případě, že by to bylo tak, že žádné pádné důvody nemáme a není jasné, proč by nemohlo být otevřeno, tak by ti stěžovatelé šanci uspět měli," objasnil ústavní právník Jan Kysela.



"Jedná se v tomto případě o významné preventivní opatření. V klubech dochází v nočních hodinách k blízkému kontaktu osob a je zde vysoké epidemiologické riziko," uvádí ministerstvo zdravotnictví. Do kdy budou opatření platit, zatím jasné není.