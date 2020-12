Zákaz vycházení a žádný alkohol v ulicích. Konec roku zatím bez výjimek

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že vláda neuvažuje o zmírnění protiepidemických opatření pro letošní Silvestr. Česko už v pátek vstoupí do čtvrtého stupně pohotovosti a začne tak opět platit noční zákaz vycházení i pití alkoholu na veřejnosti. A do konce roku už žádné rozvolňování s největší pravděpodobností nepřijde.

Davy lidí, pyrotechnika a spousta alkoholu. Tak nějak vypadá každý rok 31. prosinec na většině českých náměstí. Letos bude všechno ale zřejmě jinak a například pražský Václavák, který bývá plný lidí, by měl být úplně prázdný.

V Česku totiž v případě prodloužení nouzového stavu bude platit zákaz nočního vycházení a pití alkoholu na veřejnosti. Setkat se bude smět jen šest lidí. Zůstanou také zavřené bary, restaurace a ubytovací zařízení.

"Jsme zatím o žádné výjimce pro Silvestra neuvažovali a moc bych se přimlouval za to, abychom se tentokrát opravdu radovali a těšili na další rok zodpovědně," apeloval ministr zdravotnictví Jan Blatný na všechny.

I přes opatření se na silvestrovskou noc připravují všechny záchranné složky. "Počítáme s tím, že to bude pro nás velmi náročná noc, proto stejně jako každý rok budeme posilovat provoz našich výjezdových skupin," uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

"Hasičský záchranný sbor České republiky se nemůže spoléhat na nějaká očekávání. My naopak budeme připraveni na horší variantu, která by znamenala, že by lidé třeba neposlechli," sdělil mluvčí hasičů Rudolf Kramář.

"Jsme připraveni plnit úkoly, které pro nás vyplývají jak ze zákona, tak i z těch mimořádných opatření. A to samozřejmě bude platit i pro ta opatření v rámci Silvestra," reagoval mluvčí policie Ondřej Moravčík.

Jak bude vypadat Silvestr v hlavním městě, se dozvíte ve videu:

Češi ale nejsou jediní, kdo přijde o oslavy konce roku. Například v Itálii zákaz vycházení platí už od 22. hodiny. Ve Francii budou lidé muset být doma dokonce ještě o dvě hodiny dřív.

Letos si tedy zřejmě se svým sousedem před domem na Nový rok nepřipijete.

Města i obce ruší ohňostroje, podívejte se na reportáž: