Omezení klimatizace, přesná pravidla. Dovolenkové ráje se připravují na léto

Oblíbené turistické destinace nechtějí přijít o turisty a tak se snaží přijít s řešení, jak se nepřipravit o letní výdělky, ale zároveň neohrozit zdraví cestovatelů. Například v Dubaji ve Spojených arabských emirátech se opatření promítnou do vnitřní teploty v hotelech a restauracích.



“Léto v Dubaji bylo vždycky velmi závislé na klimatizaci, protože venkovní teplota byla tak vysoká, že každý hned spěchal do klimatizovaného prostoru. V tuhle chvíli se v Dubaji ke klimatizacím staví poněkud odlišně, protože koronavirus vyžaduje chlad. Místo 18 stupňů tam nastavují 23 či 24,“ popsal místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.



Asociace jedná s jednotlivými emiráty a společnostmi o podobě turistické sezóny. “V jednotlivých emirátech budou odlišná pravidla pro turisty, proto je důležité, aby se cestovatelé, kteří se tam vydají, až to bude možné, neopomněli se informovat, jak to v jednotlivých emirátech vypadá. Budeme se snažit, aby omezení byla co nejmenší,“ doplnil Papež.



Aktuální situaci s napětím kontrolují také české cestovky. I pro ně je situace zcela nová a čekají tak, jak všechno dopadne. “My jsme v kontaktu s našimi partnery přímo v každé z destinací, kam pořádáme zájezdy. Konkrétně víme, že Řecko v těchto dnech a do konce května uvolňuje přijatá opatření. Prvního června by v Řecku měly být otevřené hotely a restaurace,“ řekl mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.